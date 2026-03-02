Prima pagină » Comunicate » Romanian Real Estate Forum 2026 confirmă maturizarea pieței și forța investițiilor cross-border

Peste 300 de participanți : dezvoltatori, investitori, arhitecți, brokeri, juriști și lideri din real estate, au fost prezenți la Digital Park Chișinău la Romanian Real Estate Forum 2026, eveniment organizat de North Bucharest Investments și Proimobil, la inițiativa lui Vlad Musteață. Evenimentul a consolidat poziția forumului ca platformă strategică de dialog între România și Republica Moldova, într-un moment în care piața imobiliară regională traversează un proces clar de maturizare și profesionalizare.
Romanian Real Estate Forum 2026 marchează un moment de claritate pentru piață. Capitalul este activ, finanțarea este structurată, iar investitorii sunt mult mai sofisticați decât în ciclurile anterioare. România și Republica Moldova funcționează din ce în ce mai mult ca un ecosistem investițional conectat”, a declarat Vlad Musteață, fondator și lider al celor două organizații.

Agenda forumului a inclus lansări de proiecte rezidențiale, analize de piață, perspective investiționale, precum și detalii juridice și financiare esențiale care susțin întregul proces al tranzacțiilor. De la structura contractuală și gestionarea riscurilor, până la soluții de finanțare pentru persoane fizice, diaspora și companii, intervențiile au oferit participanților o imagine completă asupra mecanismelor care transformă o oportunitate imobiliară într-o investiție solidă și sustenabilă.

