Prima pagină » Comunicate » North Bucharest Investments : 22,2 mil. euro în ianuarie 2026 | Nordul Capitalei rămâne pe creștere

North Bucharest Investments : 22,2 mil. euro în ianuarie 2026 | Nordul Capitalei rămâne pe creștere

În timp ce mare parte din țară a intrat într-o zonă de așteptare, București continuă să concentreze activitatea reală din piața imobiliară. Din cele 24.598 de imobile tranzacționate la nivel național în luna ianuarie, peste 4.100 au fost în Capitală — mai mult decât în următoarele două județe la un loc. Practic, într-o piață fragmentată și marcată de scăderi abrupte în majoritatea regiunilor, Bucureștiul rămâne principalul generator de lichiditate, iar nordul orașului își consolidează poziția de locomotivă a segmentului rezidențial premium și investițional.
North Bucharest Investments : 22,2 mil. euro în ianuarie 2026 | Nordul Capitalei rămâne pe creștere
Mediafax
06 feb. 2026, 13:07, Comunicate

Pentru NBI, prima lună din 2026 a adus un volum tranzactionat de 22,204 milioane euro, susținut de o cerere constantă în nordul Capitalei, în contrast cu dinamica mai lentă din restul țării.

Piața este clar polarizată. La nivel național vedem prudență, dar nordul Bucureștiului continuă să performeze. Clienții activi sunt mai selectivi și reacționează rapid atunci când apare un produs bun”, spune Vlad Musteata.

Capitala continuă să susțină volumul tranzacțiilor, practic, Bucureștiul trage piața după el, iar nordul concentrează cea mai mare parte a cererii cu putere reală de cumpărare.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Care e faza cu ”taxa Temu” și de ce ea nu alungă avioanele cargo cu mărfuri asiatice din România / Cum a devenit această narațiune virală pe social media
G4Media
Ninge 10 zile fără oprire în România. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
Libertatea
O mai ai prin casă? Ce valoare are în 2026 celebra bancnotă de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare. Te poți îmbogăți
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor