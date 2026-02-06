North Bucharest Investments : 22,2 mil. euro în ianuarie 2026 | Nordul Capitalei rămâne pe creștere

Pentru NBI, prima lună din 2026 a adus un volum tranzactionat de 22,204 milioane euro, susținut de o cerere constantă în nordul Capitalei, în contrast cu dinamica mai lentă din restul țării.

„Piața este clar polarizată. La nivel național vedem prudență, dar nordul Bucureștiului continuă să performeze. Clienții activi sunt mai selectivi și reacționează rapid atunci când apare un produs bun”, spune Vlad Musteata.

Capitala continuă să susțină volumul tranzacțiilor, practic, Bucureștiul trage piața după el, iar nordul concentrează cea mai mare parte a cererii cu putere reală de cumpărare.

