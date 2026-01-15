Prima pagină » Comunicate » North Bucharest Investments: cerere solidă la început de an și stoc în scădere pentru apartamentele gata de mutare în nordul Bucureștiului

Datele publicate de ANCPI confirmă faptul că piața imobiliară din România traversează o etapă de ajustare și maturizare, fără semnale de blocaj. În luna decembrie 2025, la nivel național au fost tranzacționate 56.203 imobile, cu peste 6.000 mai multe față de luna noiembrie, chiar dacă volumul rămâne sub nivelul aceleiași perioade din 2024. Bucureștiul a înregistrat 9.244 de tranzacții, menținându-și poziția de principal pol de activitate imobiliară, urmat de Ilfov.
Mediafax
15 ian. 2026, 18:37, Comunicate

Din perspectiva North Bucharest Investments, aceste date susțin o realitate clară în nordul Capitalei: cererea din partea cumpărătorului final este activă și constantă, cu o orientare tot mai pronunțată către proprietăți aflate în fază de finalizare sau deja finalizate.

În debutul anului, se observă un interes crescut pentru apartamentele gata de mutare, pe fondul unei oferte limitate și al unei prudențe sporite față de proiectele aflate în stadii incipiente. Stocul de unități finalizate se diminuează vizibil, ceea ce generează presiune suplimentară asupra prețurilor pentru produsele corect poziționate și cu livrare imediată, în special în zona de nord a Bucureștiului.

Citeşte comunicatul integral AICI

