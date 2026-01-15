North Bucharest Investments: cerere solidă la început de an și stoc în scădere pentru apartamentele gata de mutare în nordul Bucureștiului

Din perspectiva North Bucharest Investments, aceste date susțin o realitate clară în nordul Capitalei: cererea din partea cumpărătorului final este activă și constantă, cu o orientare tot mai pronunțată către proprietăți aflate în fază de finalizare sau deja finalizate.

În debutul anului, se observă un interes crescut pentru apartamentele gata de mutare, pe fondul unei oferte limitate și al unei prudențe sporite față de proiectele aflate în stadii incipiente. Stocul de unități finalizate se diminuează vizibil, ceea ce generează presiune suplimentară asupra prețurilor pentru produsele corect poziționate și cu livrare imediată, în special în zona de nord a Bucureștiului.

Citeşte comunicatul integral AICI