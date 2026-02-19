Prima pagină » Comunicate » Analiză Storia: Numărul de locuințe din București care nu sunt locuite a crescut de 2.4 ori în 10 ani, la peste 218.000 de unități

Analiză Storia: Numărul de locuințe din București care nu sunt locuite a crescut de 2.4 ori în 10 ani, la peste 218.000 de unități

● Cluj este județul cu cea mai mică pondere a locuințelor neocupate în mediul urban (19,3%), urmat de București (21,1%) ● Iași și Bihor înregistrează cele mai ridicate ponderi ale locuințelor neocupate în orașe, cu 33,9%, respectiv 28,2%
Analiză Storia: Numărul de locuințe din București care nu sunt locuite a crescut de 2.4 ori în 10 ani, la peste 218.000 de unități
Mediafax
19 feb. 2026, 16:34, Comunicate

În România există peste 2,5 milioane de locuințe nelocuite, dintre care peste 218.000 se află în București, iar alte 62.000 sunt în orașele din județul Iași. Numărul locuințelor neocupate depășește 50.000 de unități și în mediul urban din județele Constanța, Brașov și Timiș.

Ultimele două recensăminte care au avut loc în România în 2011 și 2021, ultimul desfășurat în 2022 din cauza restricțiilor din perioada pandemiei, scot în evidență o serie de tendințe cu privire la fondul locativ din România.

Astfel, pe parcursul perioadei de 10 ani dintre cele două recensăminte, numărul total de locuințe existente a crescut cu 13,7% la nivel național, la peste 9,9 milioane de unități, însă în același timp numărul total de locuințe neocupate a crescut cu 76,4%, de la 1,4 milioane la peste 2,5 milioane de unități, potrivit unei analize realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Ciorba de „bureți de oaie”, rețeta arhaică din Țara Loviștei. „E un preparat iute-acrișor, unic în lume”
CSID
Mercedes-Benz GLB 250+ cu tehnologie EQ a ajuns în România. SUV-ul electric cu autonomie de până la 632 km
Promotor