Prima pagină » Comunicate » Index Storia – Unde se trăiește cel mai bine în România Cluj-Napoca conduce clasamentul la scorul obiectiv, iar Sibiu la evaluarea subiectivă a locuitorilor

Index Storia – Unde se trăiește cel mai bine în România Cluj-Napoca conduce clasamentul la scorul obiectiv, iar Sibiu la evaluarea subiectivă a locuitorilor

În 2025, Cluj-Napoca și Sibiu și-au menținut pozițiile de top în Index Storia, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale. La fel ca în anul precedent, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai mare scor obținut pe baza indicatorilor obiectivi – precum traficul, reperele urbane, calitatea aerului și prețurile imobilelor – cu un scor total de 44,5. În paralel, Sibiu a înregistrat cel mai bun rezultat în evaluarea criteriilor subiective, cu un scor de 76,9, calculat pe baza a 13 criterii evaluate de locuitorii orașului. Brașov se situează pe poziția a doua în ambele clasamente, atât în privința criteriilor obiective (41,4), cât și a celor subiective (74,2).
Index Storia – Unde se trăiește cel mai bine în România Cluj-Napoca conduce clasamentul la scorul obiectiv, iar Sibiu la evaluarea subiectivă a locuitorilor
Mediafax
27 ian. 2026, 18:10, Comunicate

Indexul Storia integrează atât informații obiective, obținute din surse precum Google Traffic, Google Places, Airly și Storia, cât și părerile subiective ale peste 110.000 de locuitori din zonele incluse pe platformă. Indicatorii subiectivi evaluați sunt: siguranța, curățenia, accesul la locuri de parcare și mijloace de transport, pistele de biciclete, nivelul de zgomot, apa curentă, serviciul de salubrizare și gaz, sistemul de canalizare, serviciul de încălzire termică, gradul de mulțumire, dar și costul general al vieții.

Analiza face parte din „Rezumat de Storia”, disponibil pe rezumat.storia.ro, un raport anual care oferă o imagine detaliată asupra pieței imobiliare din România.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video