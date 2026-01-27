Index Storia – Unde se trăiește cel mai bine în România Cluj-Napoca conduce clasamentul la scorul obiectiv, iar Sibiu la evaluarea subiectivă a locuitorilor

În 2025, Cluj-Napoca și Sibiu și-au menținut pozițiile de top în Index Storia, înregistrând cele mai ridicate scoruri generale. La fel ca în anul precedent, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai mare scor obținut pe baza indicatorilor obiectivi – precum traficul, reperele urbane, calitatea aerului și prețurile imobilelor – cu un scor total de 44,5. În paralel, Sibiu a înregistrat cel mai bun rezultat în evaluarea criteriilor subiective, cu un scor de 76,9, calculat pe baza a 13 criterii evaluate de locuitorii orașului. Brașov se situează pe poziția a doua în ambele clasamente, atât în privința criteriilor obiective (41,4), cât și a celor subiective (74,2).