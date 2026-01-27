Index Storia – Unde se trăiește cel mai bine în România Cluj-Napoca conduce clasamentul la scorul obiectiv, iar Sibiu la evaluarea subiectivă a locuitorilor

Indexul Storia integrează atât informații obiective, obținute din surse precum Google Traffic, Google Places, Airly și Storia, cât și părerile subiective ale peste 110.000 de locuitori din zonele incluse pe platformă. Indicatorii subiectivi evaluați sunt: siguranța, curățenia, accesul la locuri de parcare și mijloace de transport, pistele de biciclete, nivelul de zgomot, apa curentă, serviciul de salubrizare și gaz, sistemul de canalizare, serviciul de încălzire termică, gradul de mulțumire, dar și costul general al vieții.
Analiza face parte din „Rezumat de Storia”, disponibil pe rezumat.storia.ro, un raport anual care oferă o imagine detaliată asupra pieței imobiliare din România.
