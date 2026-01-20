Prima pagină » Comunicate » Analiză Storia: Decembrie 2025 pe piața chiriilor – Constanța și Iași, singurele orașe cu prețuri neschimbate

În București, Sectoarele 3 și 5 au înregistrat cea mai mare creștere anuală, +9% la chiriile garsonierelor Craiova (+10%) și Timișoara (+7%) au avut cele mai mari creșteri de preț față de anul trecut În Arad se găsesc cele mai ieftine chirii, iar în Cluj-Napoca cele mai scumpe
Mediafax
20 ian. 2026, 17:40, Comunicate

Luna decembrie 2025 a adus ajustări moderate pe piața chiriilor din marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut la același nivel sau au fost mai mici comparativ cu decembrie 2024, în timp ce în sudul și vestul țării au fost înregistrate creșteri punctuale. În decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024, Constanța și Iași sunt singurele orașe în care chiriile au rămas neschimbate la toate cele trei categorii de apartamente, în timp ce Craiova a consemnat cel mai mare avans anual, de +11% pentru chiria apartamentelor cu două camere, iar Timișoara a înregistrat creșteri de +10% pentru garsoniere și de +6% pentru apartamentele cu două camere.

