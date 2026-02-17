Prima pagină » Politic » Garsoniera de 115 lei pe lună dispare din București: noile prețuri anunțate de Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță o măsură radicală pentru echilibrarea bugetului Primăriei Capitalei. Chiriile la locuințele convenabile vor crește de până la opt ori, după ce nu au fost actualizate din 2007.
Garsoniera de 115 lei pe lună dispare din București: noile prețuri anunțate de Ciucu
Andreea Tobias
17 feb. 2026, 09:42, Politic
„Treaba mea ca primar este să găsesc soluții de finanțare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei!
Și da, trebuie să mă uit și în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci.
De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru “locuințele convenabile” pe care le Administrează Administrația Fondului Imobiliar (AFI).
Aceste chirii nu au mai fost actualizate din anul 2007, adică de aproape 20 de ani!” – a postat Ciprian Ciucu.

Acesta dă câteva exemple

Acum, o chirie pentru un apartament cu o cameră costă 115 lei, pentru cca. 35 mp. După actualizare va costa 980 de lei în zona A (zona centrală) și 560 de lei în zona C.
Pentru un apartament cu două camere chiria este 147 lei, pt 56 mp. După actualizare va costa 1.568 de lei în zona A (zona centrală) și 896 de lei în zona C.
Pentru o locuință cu trei camere chiria este 171 lei, pt. 70 mp. După actualizare va fi de 1.960 de lei în zona A (zona centrală) și 1.120 de lei în zona C.
„Să fie mai clar despre ce vorbim… acum pretul mediu pentru o locuință convenabilă este de 85 de bani (0,85 lei) pe metrul pătrat.
Nu știu cine ocupă aceste apartamente, nu știu cum au fost atribuite, aceste contracte sunt istorice, cele mai multe au fost atribuite în urma cu 20 – 30 de ani, dar mi se pare doar normal ca cel puțin chiriașii să plătească un preț corect pentru că aceste proprietăți aparțin tuturor bucureștenilor”.

Este vorba despre 4.050 de astfel de locuințe

Anul trecut AFI/PMB a încasat din chirii cca. 50 de milioane de lei. „În urma acestor actualizări estimăm că AFI va încasa cca. 500 milioane de lei. Nu este deloc puțin!
Voi promova acest proiect pe ordinea de zi!
Voi continua să vin cu măsuri prin care să valorificăm activele Bucureștiului, chiar dacă ele nu sunt populare și înseamnă voturi mai puține. Trebuie să facem ceea ce este corect să facem pentru orașul nostru!”.

