Actorul Victor Rebengiuc, amenințat de două persoane după ce și-a anunțat prezența la manifestația Pro-Europa

Potrivit surselor judiciare, actorul a primit un mesaj pe, Facebook, în care a fost amenințat.

„Din probatoriul administrat până în prezent în cauză a rezultat că, la data de 5 decembrie 2024, după ce persoana vătămată și-ar fi anunțat participarea, în aceeași zi, la o manifestație civică organizată în Piața Universității, exprimându-și public opțiunea de vot, aceasta ar fi primit, prin intermediul mesageriei unei platforme de socializare, un mesaj de amenințare transmis de utilizatorul unui cont. Amenințarea viza săvârșirea unei infracțiuni grave, respectiv lovirea cu un topor la nivelul zonei vitale a capului, fapt de natură a crea persoanei vătămate o stare de temere”, potrivit comunicatului transmis de Parchetul General.

Anchetatorii au făcut, joi, percheziții la locuința din Capitală a celor doi, bănuiți că l-ar fi amenințat pe actor.

„În cursul zilei de astăzi, 12 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, la adresa a doi suspecți, într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunii de amenințare”, informează Parchetul General.

Ancheta a început în 2024 în cauze privind instigarea publică, în scopul prevenirii și combaterii faptelor de natură a afecta ordinea publică și climatul de siguranță socială.