Prima pagină » Știri externe » Turcia: Bătaie în Parlament după numirea noului ministru al Justiției

Confruntări violente au izbucnit în Parlamentul turc din Ankara, unde deputați din partea coaliției de guvernământ și a opoziției s-au implicat în altercații fizice în plen. Incidentul s-a produs ca urmare a confirmării fostului procuror Akın Gürlek în rolul de ministru al Justiției, parte a unei remanieri guvernamentale anunțate de președintele Recep Tayyip Erdoğan, arată Euronews.
Victor Dan Stephanovici
12 feb. 2026, 07:36, Știri externe

Evenimentele s-au derulat miercuri, pe parcursul sesiunii în care noul ministru al Justiției urma să depună jurământul de învestitură. Reprezentanți ai opoziției au încercat să saboteze solemnitatea, invocând natura disputată a acestei numiri. Filmările relevă membri ai legislativului care se agresează reciproc, împingându-se și lovindu-se. Situația a forțat președintele ședinței să întrerupă sesiunea pentru un sfert de oră, în vederea restabilirii calmului, mai scrie Euronews.

Akın Gürlek, anterior procuror-șef în Istanbul, a condus investigații proeminente vizând membri ai Partidului Republican al Poporului (CHP), principalul partid de opoziție. Opoziția contestă aceste demersuri judiciare, considerându-le a fi motivate politic.

În cele din urmă, Gürlek și-a rostit jurământul de învestitură, înconjurat de deputați din partea Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP), aflat la guvernare.

Investigații controversate și suspiciuni de ingerință politică

Pe parcursul mandatului său la conducerea Parchetului din Istanbul, Gürlek a coordonat anchete împotriva mai multor edili și funcționari locali din administrațiile gestionate de CHP. Unul dintre aceștia a fost primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, perceput ca un contracandidat politic major al președintelui Erdoğan.

În luna noiembrie, Gürlek a inițiat un dosar penal amplu împotriva lui İmamoğlu, imputându-i 142 de capete de acuzare legate de corupție și criminalitate organizată și cerând o sentință totală de peste 2.000 de ani de detenție. Partizanii primarului susțin că acuzațiile sunt motivate politic, în vreme ce executivul insistă asupra independenței sistemului judiciar.

Schimbare de cabinet fără justificări explicite

Decizia de remaniere a guvernului nu a fost însoțită de o explicație oficială detaliată. Monitorul Oficial a consemnat doar că miniștrii demiși „au cerut eliberarea din funcție”.

În contextul aceleiași restructurări guvernamentale, președintele l-a numit pe Mustafa Çiftçi, guvernatorul provinciei Erzurum, în postul de ministru de Interne.

Aceste noi numiri intervin într-un moment delicat pentru peisajul politic turc, marcat de dezbateri privind eventuale reforme constituționale și de o inițiativă de pace cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), menită să pună capăt unui conflict de decenii.

