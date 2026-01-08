Gândul: Procedura pentru numirea conducerii marilor parchete a fost lansată de ministrul Justiției

Dacă avizul CSM este favorabil, propunerile ajung la președintele României. În cazul unui aviz negativ, ministrul organizează un nou interviu cu respectivul candidat și poate menține sau retrage propunerea. Dacă aceasta se retrage, o nouă procedură trebuie lansată în cel mult 60 de zile.
Președintele României are dreptul să respingă motivat propunerile, cu obligația de a face publice motivele. Decretul de numire sau refuzul oficial trebuie emis în termen de maximum 60 de zile de la primirea propunerilor.
Mandatele șefilor marilor parchete au o durată de trei ani și pot fi reînnoite o singură dată.
Nicușor Dan urmărește o negociere extinsă, care să cuprindă și numirile la conducerea serviciilor de informații
Președintele Nicușor Dan ia în calcul discuții extinse privind numirea conducerii serviciilor de informații și a șefilor marilor parchete, în special Parchetul General și DNA.
Potrivit unor surse Gândul, de la Cotroceni, președintele României va purta consultări cu toate partidele din coaliția de guvernare, însă rolul decisiv îl va avea PSD.
„Negocierea cu PSD va fi pentru 6-7 funcții. Prioritățile vor fi șefii SRI și DNA. Trebuie să dam ceva PSD-ului ca să îi ținem în Coaliție”, au declarat sursele citate.
Aceleași surse Gândul susțin că Nicușor Dan are în vedere patru sau cinci variante pentru conducerea serviciilor de informații, însă „niciunul nu i-a plăcut foarte mult”. Președintele nu exclude nici varianta desemnării unui om politic la conducerea unui serviciu de informații.
În același timp, sursele politice afirmă că Ilie Bolojan îl susține pe actualul președinte al Senatului, Mircea Abrudean, pentru funcția de director al SRI. Nu este clar dacă Nicușor Dan va accepta această propunere, având în vedere apropierea dintre Abrudean și Ilie Bolojan, mai arată sursele.