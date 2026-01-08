Prima pagină » Politic » Gândul: Procedura pentru numirea conducerii marilor parchete a fost lansată de ministrul Justiției

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a lansat procedura de numire a șefilor marilor parchete pentru 2026, relatează Gândul.
Gândul: Procedura pentru numirea conducerii marilor parchete a fost lansată de ministrul Justiției
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a demarat oficial procesul de desemnare a noilor șefi ai principalelor parchete din România, relatează gândul.ro.

Decizia are legătură cu faptul că mandatele actualilor conducători ai Parchetului General și DNA se încheie la data de 30 martie 2026, iar legea prevede un calendar extins pentru aceste numiri.

Procesul de selecție se va desfășura între 8 ianuarie și 2 martie 2026. La final, ministrul Justiției va înainta propunerile către președintele României, Nicușor Dan, pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

Printre posturile care vor deveni vacante se află cel de Procuror General al României, funcție ocupată în prezent de Alex Florența, care se va încheia pe 31 martie 2026. Tot atunci expiră și mandatul procurorului-șef al DNA, Marius Voineag. Funcția de procuror-șef DIICOT, deținută de Alina Albu, va deveni liberă din 14 aprilie 2026.

De asemenea, vor fi disponibile mai multe poziții de adjuncți în cadrul DNA (2 locuri – 2 posturi vacante, una începând cu data de 29 iunie 2026), DIICOT (2 locuri – 2 posturi vacante, una începând cu data de 29 iunie 2026) și al Parchetului General (1 loc – post vacant începând cu data de 29 iunie 2026), pe parcursul anului 2026.

Conform legii 303/2002, procedura începe cu publicarea calendarului de către ministrul Justiției. Procurorii interesați au la dispoziție 40 de zile pentru înscriere. Candidații care îndeplinesc condițiile legale susțin un interviu în fața unei comisii stabilite prin ordin al ministrului. După evaluare, ministrul face selecția și trimite propunerile motivate către Secția pentru procurori a CSM, pentru aviz.

Dacă avizul CSM este favorabil, propunerile ajung la președintele României. În cazul unui aviz negativ, ministrul organizează un nou interviu cu respectivul candidat și poate menține sau retrage propunerea. Dacă aceasta se retrage, o nouă procedură trebuie lansată în cel mult 60 de zile.

Președintele României are dreptul să respingă motivat propunerile, cu obligația de a face publice motivele. Decretul de numire sau refuzul oficial trebuie emis în termen de maximum 60 de zile de la primirea propunerilor.

Mandatele șefilor marilor parchete au o durată de trei ani și pot fi reînnoite o singură dată.

Nicușor Dan urmărește o negociere extinsă, care să cuprindă și numirile la conducerea serviciilor de informații

Președintele Nicușor Dan ia în calcul discuții extinse privind numirea conducerii serviciilor de informații și a șefilor marilor parchete, în special Parchetul General și DNA.

Potrivit unor surse Gândul, de la Cotroceni, președintele României va purta consultări cu toate partidele din coaliția de guvernare, însă rolul decisiv îl va avea PSD.

„Negocierea cu PSD va fi pentru 6-7 funcții. Prioritățile vor fi șefii SRI și DNA. Trebuie să dam ceva PSD-ului ca să îi ținem în Coaliție”, au declarat sursele citate.

Aceleași surse Gândul susțin că Nicușor Dan are în vedere patru sau cinci variante pentru conducerea serviciilor de informații, însă „niciunul nu i-a plăcut foarte mult”. Președintele nu exclude nici varianta desemnării unui om politic la conducerea unui serviciu de informații.

În același timp, sursele politice afirmă că Ilie Bolojan îl susține pe actualul președinte al Senatului, Mircea Abrudean, pentru funcția de director al SRI. Nu este clar dacă Nicușor Dan va accepta această propunere, având în vedere apropierea dintre Abrudean și Ilie Bolojan, mai arată sursele.

