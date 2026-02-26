Prima pagină » Politic » Bolojan, despre tensiunile din coaliție: Responsabilitatea mea este să fac ce trebuie pentru România

Bolojan, despre tensiunile din coaliție: Responsabilitatea mea este să fac ce trebuie pentru România

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, la Bruxelles, că nu poate comenta declarațiile politice privind tensiunile din coaliție, subliniind că responsabilitatea sa este să se concentreze pe implementarea programului de guvernare și că este și va rămâne un conservator liberal.
Pîslaru, optimist că România va primi banii considerați pierduți din PNRR
Pîslaru, optimist că România va primi banii considerați pierduți din PNRR
Băsescu: „Grindeanu dă din gură, Bolojan aduce bani în țară”
Băsescu: „Grindeanu dă din gură, Bolojan aduce bani în țară”
Băsescu: „Grindeanu își sabotează propriul premier”
Băsescu: „Grindeanu își sabotează propriul premier”
„Nu l-am simțit premierul unei coaliții, ci al unui singur partid”. Ce spune Grindeanu despre Ilie Bolojan
„Nu l-am simțit premierul unei coaliții, ci al unui singur partid”. Ce spune Grindeanu despre Ilie Bolojan
„Doar oameni rău intenționați pot aprecia asta” – Bolojan, după ce a plecat la o petrecere după ședința de Guvern
„Doar oameni rău intenționați pot aprecia asta” – Bolojan, după ce a plecat la o petrecere după ședința de Guvern
Petre Apostol
26 feb. 2026, 18:13, Politic

Întrebat despre declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că va extinde consultarea internă în partid pentru a decide dacă PSD va rămâne în coaliție și că nu l-a simțit pe Ilie Bolojan ca fiind premierul coaliției, ci mai degrabă al USR, prim-ministrul a spus: „Sigur, partidele politice și liderii politici au dreptul să-și facă consultările interne așa cum consideră de cuvință, au dreptul să facă declarații, asta este opțiunea lor. Responsabilitatea mea și obligația ca premier este ca atât timp cât sunt pe acest post să fac ceea ce trebuie pentru România și asta am încercat și în aceste zile”.

„Să respect cetățenii noștri, respectându-i pe cetățeni înseamnă să respecți planul pe baza căruia s-a format acest guvern, adică programul de guvernare, să respecți partenerii și să urmărești ca programul care a fost anunțat să fie pus în practică. Și ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare să-l pun în practică. Asta este ceea ce pot să vă spun legat de aceste declarații”, a spus Bolojan.

„Sunt un conservator liberal și asta voi rămâne întotdeauna”

Totodată, întrebat dacă se consideră un premier „userist” și populist, Bolojan a declarat: „Am încercat să fiu, în toată această perioadă, un premier responsabil pentru țara noastră. Și am mai spus, ordinea mea de priorități va fi întotdeauna comunitatea, în cazul acesta, țara noastră. Apoi aspectele care țin de partide, de filiații și așa mai departe”.

„Cu siguranță, cei care mă știu, știu că, fiind președintele PNL și fiind de 30 de ani membru PNL, în timp ce alții rătăceau prin zona politică, înseamnă că am niște principii. Sunt un conservator liberal și asta voi rămâne întotdeauna”, a completat premierul.

„Nu pot să interzic oamenilor politici să facă declarații, să-și spună părerile. Ăsta este dreptul lor. Obligația mea este să fac ceea ce trebuie pentru România, cât timp sunt pe această funcție. Și cetățenii noștri vor judeca dacă respectarea înțelegerii, seriozitatea, asumarea unor responsabilități dificile în perioade în care alții fugeau de aceste responsabilități sunt bune sau sunt rele. Dar până atunci trebuie să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră”, a încheiat Bolojan.

Recomandarea video

A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol
G4Media
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
Gandul
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Demis pentru incompetență de Ilie Bolojan, a fost numit vicepreședinte o lună mai târziu
Libertatea
Zodia care începe primăvara cu mari probleme de sănătate. Cristina Demetrescu: „Au nevoie de concediu medical”
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor