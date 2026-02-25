Președintele Senatului: Buget cu creștere de 1% bazat pe investiții, nu pe consum

Președintele Senatului a spus, la Europa FM, a spus că România va avea un buget „într-un termen relativ scurt”, pentru că „s-a intrat în linie dreaptă din această perspectivă”.

„La buget se lucrează de ceva timp. Au fost discuții cu fiecare ministru în parte, cu fiecare ordonator principal de credite. S-au stabilit limitele bugetare, s-a stabilit direcția. Sigur că era nevoie ca acest pachet de reforme să fie adoptat. Asta s-a întâmplat aseara, din fericire. Mai târziu, dar e bine că s-a întâmplat. Iar bugetul ar trebui să intre în linie dreaptă în următoarele două săptămâni, din punctul meu de vedere, adică să fie adoptat în guvern poate chiar săptămâna viitoare, spre final, vom vedea cum evoluează lucrurile, apoi să vină în Parlament”, spune Abrudean.

Întreabat dacă se așteaptă la probleme de constituționalitate sau la contestări pe acest pachet al reformei administrative, Mircea Abrudean a spus că sigur ordonanțele aprobate marți seara fac obiectul contestărilor din partea celor care vor să facă asta, însă el consideră că OUG-urile au fost bine întocmite, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale, constituționale, astfel că nu ar trebui să fie probleme și astfel se poate merge înainte cu bugetul.

„Un buget extrem de așteptat. Sigur că ne-am obișnuit în ultimii ani ca bugetul să fie aprobat până pe 31 decembrie. Nu a fost situația în acest an. Suntem în această realitate. Dar trebuie să vedem iarăși partea bună a lucrurilor, pentru că acest buget pornește de la ideea unei creșteri economice de aproape 1% bazată pe investiții, nu pe consum, cum am fost obișnuiți în ultima perioadă. Am avut creștere economică în România, dar avea la bază consum. Consum care era mai mult pe datorie, pentru că România se împrumuta pentru a plăti pensii, salarii și așa mai departe. De aici creștea consumul, dar consumul nu era sau nu genera o creștere economică sănătoasă. Acest buget va fi un buget echilibrat, un buget record din perspectiva investițiilor, cu aproape 8% din PIB, adică aproape 160 de miliarde de lei care vor merge spre investiții”, a mai spus președintele Senatului.