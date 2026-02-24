Prima pagină » Economic » Scheme de finanțare de 5 miliarde de euro până în 2032. Nazare: Ieșim din modelul bazat pe consum

Scheme de finanțare de 5 miliarde de euro până în 2032. Nazare: Ieșim din modelul bazat pe consum

Pachetul de relansare economică adoptat de Guvern include scheme de finanțare de 5 miliarde de euro până în 2032 și un nou instrument pentru atragerea investițiilor de peste un miliard de lei, a declarat, marți seara, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Scheme de finanțare de 5 miliarde de euro până în 2032. Nazare: Ieșim din modelul bazat pe consum
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
24 feb. 2026, 21:23, Economic

Ministrul a spus că adoptarea pachetului legislativ reprezintă „o tranziție strategică de la o creștere bazată pe consum la o creștere bazată pe investiții productive, pe inovație și pe producție autohtonă”, în contextul în care modelul economic axat pe consum a generat dezechilibre bugetare în ultimii ani.

„Prin acest pachet de relansare economică marcăm exact acele zone strategice de care România are nevoie în viitor, în primul rând pentru a fi capabilă să atragă investiții strategice mari mult mai repede, competitiv și în ritmul în care aceste investiții pot fi atrase în acest moment, pentru că există o competiție la nivel regional, european și global pentru atragerea acestor investiții”, a afirmat Nazare.

El a precizat că România va avea un cadru mai solid pentru atragerea investițiilor și pentru consolidarea poziției economice în regiune, inclusiv prin sprijin acordat antreprenorilor români prin intermediul băncilor de investiții.

Ce introduce pachetul în zona fiscală

În zona fiscală, pachetul include bonificații fiscale, măsuri pentru creșterea lichidității firmelor, majorarea plafonului de TVA la încasare, introducerea amortizării super-accelerate și stimularea profitului reinvestit.

Cât despre schema de resurse minerale și de noi tehnologii, Nazare a transmis că aceasta va fi gestionată de Ministerul Economiei, care „va prelua în totalitate această schemă”.

„Pachetul de relansare nu este un pachet care să vizeze anul 2026. El, ca scheme de finanțare, vizează economia României până în 2032. Ca sume totale proiectate până în 2032 avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele”, a declarat ministrul Finanțelor.

Impactul bugetar pentru 2026

Potrivit acestuia, impactul bugetar estimat pentru anul 2026 este de 2,2 miliarde de lei, iar criteriile pentru scheme vor fi stabilite în termen de 90 de zile de la adoptarea actelor normative și supuse consultării publice.

Nazare a anunțat și introducerea creditului fiscal pentru cercetare, dezvoltare și inovare, instrument care nu a existat până în prezent și care vizează susținerea ideilor de business din zona universitară către mediul economic.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Casa cu livadă și subsol care se vinde cu 9.000 de euro. Este foarte aproape de România
Gandul
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
Libertatea
Semnele tăcute ale hipertensiunii arteriale. Există indicii subtile pe care nu ar trebui să le ignori
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor