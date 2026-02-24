Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că este un mecanism foarte clar stabilit împreună cu Ministrul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, astfel încât după trecerea unor perioade de timp care sunt foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda de circulație, se comunică către autoritatea locală. Autoritatea locală emite somație de plată în care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspenderii în cazul în care nu va plăti amenda de circulație.

Dacă la finalizarea acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne. Cetățeanul despre al cărui permis vorbim nu va trebui să vină la Poliția Rutieră nu trebuie să predea permisul, pur și simplu după trecerea celor 90 de zile, după cele 15 zile inițiale de plată, se va suspenda dreptul de a conduce.

„Propunerea colegilor de la MAI, cu care am fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare și acest mecanism este propus a intra în vigoare peste șase luni de zile, până în momentul în care pregătim aceste platforme digitale care vor fi interconectate. De asemenea, normele de aplicare se vor propune de Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării prin hotărâre de guvern”, a explicat ministrul Dezvoltării.