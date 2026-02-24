Prima pagină » Politic » Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul

Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul

Șoferii care nu plătesc amenzile de circulație rămân fără permis: o zi pentru fiecare 50 de lei amendă, după ce ordonanța de urgență a fost votată, marți, în ședința extraordinară de guvern.
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Laura Buciu
24 feb. 2026, 21:22, Politic

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că este un mecanism foarte clar stabilit împreună cu Ministrul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, astfel încât după trecerea unor perioade de timp care sunt foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda de circulație, se comunică către autoritatea locală. Autoritatea locală emite somație de plată în care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspenderii în cazul în care nu va plăti amenda de circulație.

Dacă la finalizarea acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne. Cetățeanul despre al cărui permis vorbim nu va trebui să vină la Poliția Rutieră nu trebuie să predea permisul, pur și simplu după trecerea celor 90 de zile, după cele 15 zile inițiale de plată, se va suspenda dreptul de a conduce.

„Propunerea colegilor de la MAI, cu care am fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare și acest mecanism este propus a intra în vigoare peste șase luni de zile, până în momentul în care pregătim aceste platforme digitale care vor fi interconectate. De asemenea, normele de aplicare se vor propune de Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării prin hotărâre de guvern”, a explicat ministrul Dezvoltării.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Casa cu livadă și subsol care se vinde cu 9.000 de euro. Este foarte aproape de România
Gandul
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
Libertatea
Semnele tăcute ale hipertensiunii arteriale. Există indicii subtile pe care nu ar trebui să le ignori
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor