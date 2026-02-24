Guvernul iranian susține că studenții au dreptul să protesteze, dar nu trebuie să depășească „liniile roșii”,

Studenții iranieni au voie să protesteze susține guvernul. „Ei au, în mod firesc, dreptul de a demonstra”, a declarat purtătoarea de cuvânt Fatemeh Mohajerani. Dar există „linii roșii de protejat și de netrecut, chiar și în culmea furiei”, a adăugat ea în timpul unei conferințe de presă săptămânale, citând ca exemple „locurile sfinte și steagul” Republicii Islamice, potrivit Le Figaro.

De la reluarea cursurilor sâmbătă, la mai multe universități, în special la Teheran, au loc mitinguri studențești pro și anti-guvernamentale. Presa locală a difuzat imagini care arată studenți arzând steagul Republicii Islamice, adoptat după revoluția din 1979 care a răsturnat monarhia.

Protestele, parte a unei mișcări ample

Aceste adunări, dintre care unele au dus la ciocniri, fac parte dintr-o mișcare mai amplă care a început în decembrie cu revendicări inițial economice, dar a luat o turnură antiguvernamentală fără precedent la începutul lunii ianuarie.

Numărul oficial al morților, conform autorităților iraniene, este de peste 3.000. Acestea susțin că marea majoritate a victimelor sunt forțe de securitate sau trecători uciși de „ teroriști ” care ar fi lucrat pentru Israel și Statele Unite. ONG-urile cu sediul în străinătate acuză forțele de securitate că au tras în mod deliberat asupra protestatarilor. Agenția de știri pentru activiștii drepturilor omului (HRANA), cu sediul în SUA, relatează că peste 7.000 de persoane au fost ucise.