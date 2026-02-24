Ilie Bolojan, la patru ani de începutul Războiului din Ucraina: Rezistența este esențială pentru securitatea întregii Europe / Palatul Victoria va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina, subliniind că rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea, cu ocazia împlinii a patru ani de la debutul Războiului din Ucraina.