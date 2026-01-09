Andrii Sybiha, discuție cu ministra de Externe, Oana Țoiu: „Cooperarea Ucraina-România, esențială pentru securitatea Mării Negre și sprijinul militar”

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a purtat o convorbire importantă cu ministra de Externe a României, Oana Țoiu, despre importanța cooperării bilaterale cu România.

Mesajul a fost transmis pe pagina de Facebook a Ambasadei Ucrainei în România.

Discuția dintre cei doi oficiali a avut loc în contextul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei și a cuprins dezbateri despre consolidarea apărării și asistenței militare pentru Kiev.

„Ca parte a activităților diplomatice de informare a partenerilor noștri cu privire la consecințele atacului brutal al Rusiei din timpul nopții și de asigurare a asistenței militare suplimentare și a apărării aeriene pentru Ucraina, am avut o convorbire substanțială cu ministrul de externe al României, Oana Toiu”, a transmis Andrii Sybiha.

Armata rusească a anunțat că a folosit, în noaptea de joi spre vineri, racheta hipersonică Oreshnik într-un atac major asupra unei ținte din Ucraina.

Moscova spune că atacul a avut loc ca reacție la o presupusă tentativă a Ucrainei de a lovi cu drone una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, scrie Reuters.

Ministrul ucrainean a adăugat că discuția a vizat coordonarea unor pași suplimentari pentru a consolida reziliența Ucrainei și intensificarea cooperării bilaterale a țării.

„Sunt recunoscător pentru poziția principială a colegului meu și eforturile personale în sprijinul Ucrainei. De asemenea, apreciem foarte mult recenta decizie a conducerii României de a se alătura inițiativei PURL a NATO pentru consolidarea armatei Ucrainei”, a mai spus ministrul de Externe.

Mai mult, Andrii Sybiha a spus că este vitală colaborarea dintre Ucraina și România, nu doar pentru sprijinul militar, ci și pentru securitatea regională.

„Cooperarea eficientă Ucraina-România aduce o contribuție importantă la consolidarea securității Mării Negre și la promovarea stabilității regionale”, a explicat el.

Discuțiile au inclus și dialogul politic bilateral pentru perioada următoare și continuarea cooperării în cadrul formatului „Triunghiul Odesa – Ucraina, Republica Moldova, România”.

Ministrul ucrainean a declarat cât contează angajamentul Kievului de a menține relații strânse cu România, pe plan militar, dar și diplomatic, transmite Ambasada Ucrainei în România.