Rusia anunță folosirea rachetei hipersonice Oreshnik în Ucraina, ca răspuns la un atac asupra reședinței lui Putin

Armata rusească a anunțat că a lansat racheta hipersonică Oreshnik asupra unei ținte din Ucraina.

Moscova spune că atacul a avut loc ca reacție la o presupusă tentativă a Ucrainei de a lovi cu drone una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, scrie Reuters.

Cu toate acestea, autoritățile de la Kiev resping această acuzație și o consideră falsă.

Aceasta este a doua utilizare a rachetei Oreshnik de către Rusia. Vladimir Putin a susținut că arma nu poate fi interceptată, din cauza vitezei foarte mari, estimată la peste zece ori viteza sunetului.

Racheta hipersonică Oreshnik poate transporta focoase nucleare sau convenționale.

În cazul atacului din timpul nopții, nu există indicii că ar fi fost folosit un focos nuclear. Informațiile disponibile indică folosirea unui focos convențional.

Ministerul Apărării din Rusia a transmis că loviturile au vizat infrastructura critică din Ucraina.

Cel puțin patru civili au fost uciși și alți 19 răniți în toată Ucraina în timpul atacului din timpul nopții, scrie Kyiv Independent.

Potrivit instituției, armata rusească a utilizat și drone de atac, dar și arme de mare precizie cu rază lungă de acțiune, lansate de pe uscat și de pe mare.

„În această seară, ca răspuns la atacul terorist al regimului de la Kiev asupra reședinței președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod, desfășurat în noaptea de 29 decembrie 2025, Forțele Armate Ruse au lansat un atac masiv cu arme terestre și maritime de mare precizie și rază lungă de acțiune, inclusiv sistemul de rachete mobile terestre cu rază medie de acțiune Oreshnik, precum și vehicule aeriene fără pilot împotriva țintelor critice de pe teritoriul Ucrainei.Obiectivele atacului au fost atinse. Instalațiile care produceau vehicule aeriene fără pilot utilizate în atacul terorist au fost distruse, precum și infrastructura energetică care susținea complexul militar-industrial al Ucrainei. Orice acțiuni teroriste ale regimului criminal ucrainean vor continua să primească un răspuns.”, a declarat ministerul într-un comunicat.

Ucraina, pe de altă parte, a respins acuzația privind o tentativa de atac asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, la sfârșitul lunii decembrie.

Oficialii ucraineni au descris afirmația Rusiei drept „o minciună absurdă” și au spus că scopul ar fi blocarea unor negocieri de pace deja dificile.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu crede că atacul asupra reședinței a avut loc, dar a spus că „ceva” s-a petrecut în apropiere, fără legătură cu acest subiect.

Rusia a folosit pentru prima dată racheta Oreshnik în noiembrie 2024.

Atunci, Moscova a spus că ținta a fost o fabrică militară din Ucraina. Surse ucrainene au spus că racheta avea focoase false și a produs pagube reduse.

Numele Oreshnik înseamnă „alun” în limba rusă.

Președintele Vladimir Putin a declarat că puterea rachetei Oreshnik se apropie de cea a unei arme nucleare, chiar și în varianta cu focos convențional.