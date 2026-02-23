Atac cu drone în regiunea Odesa, două persoane au murit și trei au fost rănite

Un atac cu drone lansat de Rusia în timpul nopții a provocat moartea a două persoane și rănirea altor trei în regiunea Odesa, potrivit informațiilor transmise de șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper, conform Ukrinform.

Autoritățile locale au anunțat că regiunea a fost lovită din nou cu drone de atac. Țintele au inclus obiective industriale, instalații energetice și infrastructură civilă. Două persoane au murit în urma loviturilor, iar cel puțin trei răniți primesc îngrijiri medicale.

Atacul a produs distrugeri în mai multe zone. Au fost afectate spații de producție și depozitare, clădiri administrative, sediul unui service auto și mai multe vehicule.

O dronă a intrat într-un apartament dintr-un bloc înalt, însă nu a explodat. Locuitorii au primit sprijin din partea psihologilor Serviciului de Urgență de Stat.

Pompierii au stins incendiile apărute după atac într-un timp chiar scurt. Echipele de intervenție și serviciile locale continuă acum lucrările pentru înlăturarea pagubelor, iar autoritățile strâng probe în cadrul unei investigații privind o nouă posibilă crimă de război atribuită Federației Ruse.