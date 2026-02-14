Atacuri masive în Zaporijia: 655 de lovituri rusești în 24 de ore, un mort și trei răniți

Regiunea Zaporijia a fost lovită de 655 de atacuri rusești în ultimele 24 de ore, relatează Ukrinform. Loviturile au vizat 41 de localități, iar o persoană a murit și alte trei au fost rănite în districtele Polohy și Zaporijia.

Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, Ivan Fedorov, a anunțat pe Telegram că au avut loc 24 de atacuri aeriene asupra mai multor localități, printre care Veselianka, Zaliznychne, Huliaipilske și Kopani.

De asemenea, 361 de drone, în special de tip FPV, au vizat orașe și sate din regiune, inclusiv Zaporizhzhia, Vilniansk, Komyshuvakha și Mala Tokmachka.

Patru lovituri cu sisteme MLRS au țintit Huliaipole și Zaliznychne.

Alte 266 de atacuri de artilerie au afectat mai multe așezări, printre care Stepnohirsk, Huliaipole și Novoandriivka.

Autoritățile au primit în total 60 de sesizări privind distrugeri la locuințe, mașini și obiective de infrastructură.