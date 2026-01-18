Mai multe zone rezidențiale din Ucraina, distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victime

Mai multe zone rezidențiale au fost vizate de atacurile rusești, potrivit Le Figaro. Serviciile de urgență ucrainene au raportat un atac aerian asupra unei zone rezidențiale din Sumî în nord-estul țării. Acolo au fost rănite patru persoane, inclusiv un copil de șapte ani, și au fost avariate 15 clădiri.

La Harkov, bombardamentele rusești au ucis o femeie, au anunțat duminică dimineață autoritățile ucrainene.

„O persoană a murit în urma unui atac cu dronă asupra unei locuințe”, a transmis, pe Telegram, primarul orașului Harkov, Igor Terehov.

Șeful administrației militare locale, Oleg Synegubov, a spus că victima este o femeie în vârstă de 20 de ani.

O delegație ucraineană a mers în Statele Unite ale Americii

De aproape patru ani, Rusia bombardează zilnic Ucraina. În ultimele săptămâni, atacurile sale au vizat rețeaua energetică ucraineană, provocând pene de curent și probleme în rețeaua de încălzire.

Din punct de vedere diplomatic, eforturile depuse de Donald Trump pentru a rezolva conflictul par să fi ajuns într-un impas. O delegație ucraineană a mers în Statele Unite pentru discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Americanii și ucrainenii se vor întâlni la Miami, în Florida.