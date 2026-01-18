Prima pagină » Știri externe » Mai multe zone rezidențiale din Ucraina, distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victime

Mai multe zone rezidențiale din Ucraina, distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victime

Mai multe zone rezidențiale din Ucraina au fost distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victimele atacului care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. În paralel, o delegație ucraineană a mers în SUA pentru a negocia prevederile unui acord de pace.
Mai multe zone rezidențiale din Ucraina, distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victime
Sursa foto: Dmytro Smolienko/Ukrinform/ABACAPRESS.COM
Petru Mazilu
18 ian. 2026, 07:57, Social

Mai multe zone rezidențiale au fost vizate de atacurile rusești, potrivit Le Figaro. Serviciile de urgență ucrainene au raportat un atac aerian asupra unei zone rezidențiale din Sumî în nord-estul țării. Acolo au fost rănite patru persoane, inclusiv un copil de șapte ani, și au fost avariate 15 clădiri.

La Harkov, bombardamentele rusești au ucis o femeie, au anunțat duminică dimineață autoritățile ucrainene.

„O persoană a murit în urma unui atac cu dronă asupra unei locuințe”, a transmis, pe Telegram, primarul orașului Harkov, Igor Terehov.

Șeful administrației militare locale, Oleg Synegubov, a spus că victima este o femeie în vârstă de 20 de ani.

O delegație ucraineană a mers în Statele Unite ale Americii

De aproape patru ani, Rusia bombardează zilnic Ucraina. În ultimele săptămâni, atacurile sale au vizat rețeaua energetică ucraineană, provocând pene de curent și probleme în rețeaua de încălzire.

Din punct de vedere diplomatic, eforturile depuse de Donald Trump pentru a rezolva conflictul par să fi ajuns într-un impas. O delegație ucraineană a mers în Statele Unite pentru discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Americanii și ucrainenii se vor întâlni la Miami, în Florida.

Recomandarea video

„Jaqueline Cristian are un viitor grozav, e o chestiune de timp până la un rezultat mare”, spune pentru G4Media Laura Robson, expert Eurosport
G4Media
De la „o colibă de lut“, la „o stradă întreagă de vile în Caracas“. Cum a ajuns soția lui Nicolás Maduro să trăiască într-un lux de neimaginat
Gandul
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
Libertatea
Ciorbă de mici. Rețeta ingenioasă românească pe care trebuie să o încerci în 2026
CSID
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor