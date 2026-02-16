Armata Ucrainei anunță lovituri asupra unor obiective militare rusești în trei regiuni

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat luni că forțele ucrainene au atacat mai multe ținte militare rusești considerate „importante” în zone ocupate din regiunile Donețk, Zaporijia și Dnipropetrovsk, transmite Kyiv Independent.

Potrivit armatei ucrainene, acțiunile au avut loc pe 15 și 16 februarie și au vizat locații unde Rusia avea trupe concentrate, în sud-estul regiunii Zaporijia și în zona central-estică a regiunii Dnipropetrovsk.

Mai mult decât atât, au fost lovite un centru de comunicații și un punct de control al dronelor aflate în partea estică a regiunii Donețk.

Ucraina lovește frecvent obiective militare din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei, cu scopul de a reduce capacitatea de luptă a Moscovei.

„Pierderile inamice și amploarea pagubelor cauzate sunt în curs de clarificare”, a transmis Statul Major General.

După aceste evenimente, autoritățile de la Moscova nu au oferit o reacție la informațiile despre atacurile cu drone. În multe situații, niciuna dintre părțile implicate nu recunoaște pierderile din timpul conflictului.

Anterior, Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunța sâmbătă că unitatea Alfa a distrus jumătate din stocul Rusiei al sistemului de apărare aeriană Pantsir.

Potrivit SBU, acest sistem reprezintă una dintre principalele arme de apărare antiaeriană ale Rusiei, iar prețul unei singure unități se situează între 15 și 20 de milioane de dolari.