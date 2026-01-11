Prima pagină » Știri externe » Ucraina a lovit trei platforme petroliere rusești din Marea Caspică, potrivit rapoartelor militare

Ucraina a lovit trei platforme petroliere rusești din Marea Caspică, potrivit rapoartelor militare

Forțele ucrainene au lovit trei platforme petroliere rusești, aparținând Lukoil, unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, în Marea Caspică, a anunțat duminică Statul Major al Ucrainei.
Ucraina a lovit trei platforme petroliere rusești din Marea Caspică, potrivit rapoartelor militare
Cosmin Pirv
11 ian. 2026, 23:08, Știri externe

Cele trei platforme de foraj ale Lukoil lovite de Ucraina sunt utilizate pentru extracția de petrol și gaze, scrie The Kyiv Independent.

„Au fost înregistrate lovituri directe. Amploarea pagubelor este în curs de evaluare”, se arată în declarație.

Platformele furnizează combustibil armatei ruse, potrivit Forțelor de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei, care au efectuat atacurile.

Exporturile de petrol și gaze acoperă o parte importantă din bugetul Rusiei și joacă un rol semnificativ în susținerea războiului Moscovei în Ucraina.

Forțele ucrainene au lovit și un sistem rus de rachete antiaeriene în părțile ocupate ale regiunii Luhansk din Ucraina și alte active militare, potrivit declarației.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Revolte la ghișeu
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor