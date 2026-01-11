Ucraina a lovit trei platforme petroliere rusești din Marea Caspică, potrivit rapoartelor militare

Cele trei platforme de foraj ale Lukoil lovite de Ucraina sunt utilizate pentru extracția de petrol și gaze, scrie The Kyiv Independent.

„Au fost înregistrate lovituri directe. Amploarea pagubelor este în curs de evaluare”, se arată în declarație.

Platformele furnizează combustibil armatei ruse, potrivit Forțelor de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei, care au efectuat atacurile.

Exporturile de petrol și gaze acoperă o parte importantă din bugetul Rusiei și joacă un rol semnificativ în susținerea războiului Moscovei în Ucraina.

Forțele ucrainene au lovit și un sistem rus de rachete antiaeriene în părțile ocupate ale regiunii Luhansk din Ucraina și alte active militare, potrivit declarației.