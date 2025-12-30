Prima pagină » Știrile zilei » Atac asupra unui depozit de petrol din Luhansk, aflat sub ocupație rusă

Armata ucraineană ar fi lovit un depozit de petrol din localitatea Rovenky, în regiunea Luhansk ocupată de Rusia, potrivit relatărilor apărute pe canale rusești de Telegram. Imagini publicate pe rețelele sociale arată un incendiu puternic la fața locului.
Rareș Mustață
30 dec. 2025, 22:48, Știri externe

Forțele armate ale Ucrainei ar fi lansat un atac asupra unui depozit de petrol din Rovenky, o localitate din regiunea Luhansk aflată sub control rusesc, relatează mai multe canale rusești de Telegram. Fotografii și înregistrări video distribuite online, surprinse de localnici, indică flăcări de mari dimensiuni la instalația vizată.

Informațiile nu au putut fi verificate independent, iar armata ucraineană nu a comentat deocamdată incidentul. De asemenea, nu este clar ce tip de armament a fost folosit și nici amploarea pagubelor produse.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și a obiectivelor din teritoriile ocupate, vizând în special depozite de petrol și gaze, considerate surse esențiale de venit pentru Moscova în contextul războiului.

Depozitul din Rovenky nu se află la prima lovitură.

