Conferința de Securitate de la Munchen: Care sunt cele trei lucruri pe care Zelenski i le cere lui Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îi cere trei lucruri președintelui american Donald Trump, pentru a face posibilă încheierea rapidă a războiului.

Într-o declarație pentru POLITICO, la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski a subliniat că garanțiile solide de securitate și un pachet substanțial de reconstrucție sunt două dintre piesele necesare pentru ca războiul să ia sfârșit.

De asemenea, liderul ucrainean a spus că Trump trebuie să exercite și mai multă presiune asupra președintelui rus Vladimir Putin.

„Sună-l pe Putin și spune-i: «Uite, trebuie să te oprești acolo unde ești acum»”. Trebuie să înghețăm conflictul acum. Apoi ne vom întâlni în cadrul unei trilaterale la nivel de lideri. Și vom găsi o soluție pentru a pune capăt acestui război. Dar o vom face doar pe cale diplomatică”, a declarat Zelenski pentru POLITICO.

În contextul presiunilor din partea Washingtonului pentru a organiza alegeri, Zelenski a abordat și acest subiect, spunând că este „o idee bună”, dar subliniază că mai întâi trebuie să înceteze războiul.

Liderul de la Kiev a mai spus că are nevoie de garanții de securitate pentru a organiza alegeri.

Presat pe această temă, el declară că „dacă președintele Trump, și cred că poate [face acest lucru], … îl va convinge pe Putin [să accepte] un armistițiu [care va dura] două, trei luni, vom organiza alegeri”.

„Dacă președintele Trump îmi va acorda – făcând presiuni asupra lui Putin – un armistițiu de două, trei luni, vom organiza alegeri”, a declarat Zelenski pentru POLITICO.