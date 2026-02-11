Zelenski anunță că o nouă rundă de discuții trilaterale va avea loc săptămâna viitoare. Care ar urma să fie punctul principal al negocierilor

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Bloomberg, că următoarea rundă de negocieri Rusia-SUA-Ucraina ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, marți sau miercuri. Potrivit acestuia, negociatorii ar urma să se concentreze, în cadrul discuțiilor, pe problema privind teritoriul, un aspect încă nerezolvat.

Potrivit Bloomberg, pe agenda noii runde de discuții se află propunerea SUA de a înființa o zonă economică liberă ca zonă tampon în regiunea Donbas, o opțiune privită cu scepticism atât de Kiev, cât și de Moscova.

„Niciuna dintre părți nu este entuziasmată de ideea zonei economice libere – nici rușii, nici noi. Avem opinii diferite în această privință. Și acordurile au fost următoarele: să revenim cu o viziune asupra modului în care ar putea arăta pentru următoarea întâlnire”, a declarat Zelenski într-un interviu telefonic acordat Bloomberg.

Care sunt opțiunile dorite de Kiev și Moscova în privința Donbasului

Liderul de la Kiev a mai subliniat că opțiunea preferată de Ucraina privind Donbasul este aceea ca trupele să rămână pe poziții de-a lungul liniei frontului. Pe de altă parte, Moscova își menține cererea de a controla întreaga regiune. În privința discuțiilor despre controlul zonei tampon, SUA trebuie să-și clarifice poziția, a spus liderul ucrainean.

„Dacă este teritoriul nostru – și este teritoriul nostru – atunci țara căreia îi aparține teritoriul ar trebui să-l guverneze”, a spus Zelenski pentru sursa citată.

Discuțiile recente din Emiratele Arabe Unite s-au concentrat pe mecanismele încetării focului, dar și pe modul în care acestea ar fi monitorizate de SUA, mai spune Zelenski. De asemenea, discuțiile au clarificat faptul că orice armistițiu ar necesita o monitorizare care să implice participarea SUA. „Rușii au o formulare, noi avem alta, americanii au a treia”, a afirmat Zelenski pentru Bloomberg.

Ultimele discuții trilaterale au avut loc la începutul lunii februarie.