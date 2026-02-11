Prima pagină » Știri externe » Zelenski anunță că o nouă rundă de discuții trilaterale va avea loc săptămâna viitoare. Care ar urma să fie punctul principal al negocierilor

Zelenski anunță că o nouă rundă de discuții trilaterale va avea loc săptămâna viitoare. Care ar urma să fie punctul principal al negocierilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, miercuri, faptul că a acceptat oferta SUA de a fi organizată, săptămâna viitoare, o nouă rundă de discuții pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Noua rundă de negocieri ar urma să se concentreze pe problema teritoriului ucrainean, un punct de blocaj în discuțiile purtate până în prezent.
Zelenski anunță că o nouă rundă de discuții trilaterale va avea loc săptămâna viitoare. Care ar urma să fie punctul principal al negocierilor
Sursă foto: Hepta via Mediafax
Diana Nunuț
11 feb. 2026, 18:21, Știri externe

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Bloomberg, că următoarea rundă de negocieri Rusia-SUA-Ucraina ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, marți sau miercuri. Potrivit acestuia, negociatorii ar urma să se concentreze, în cadrul discuțiilor, pe problema privind teritoriul, un aspect încă nerezolvat.

Potrivit Bloomberg, pe agenda noii runde de discuții se află propunerea SUA de a înființa o zonă economică liberă ca zonă tampon în regiunea Donbas, o opțiune privită cu scepticism atât de Kiev, cât și de Moscova.

„Niciuna dintre părți nu este entuziasmată de ideea zonei economice libere – nici rușii, nici noi. Avem opinii diferite în această privință. Și acordurile au fost următoarele: să revenim cu o viziune asupra modului în care ar putea arăta pentru următoarea întâlnire”, a declarat Zelenski într-un interviu telefonic acordat Bloomberg.

Care sunt opțiunile dorite de Kiev și Moscova în privința Donbasului

Liderul de la Kiev a mai subliniat că opțiunea preferată de Ucraina privind Donbasul este aceea ca trupele să rămână pe poziții de-a lungul liniei frontului. Pe de altă parte, Moscova își menține cererea de a controla întreaga regiune. În privința discuțiilor despre controlul zonei tampon, SUA trebuie să-și clarifice poziția, a spus liderul ucrainean.

„Dacă este teritoriul nostru – și este teritoriul nostru – atunci țara căreia îi aparține teritoriul ar trebui să-l guverneze”, a spus Zelenski pentru sursa citată.

Discuțiile recente din Emiratele Arabe Unite s-au concentrat pe mecanismele încetării focului, dar și pe modul în care acestea ar fi monitorizate de SUA, mai spune Zelenski. De asemenea, discuțiile au clarificat faptul că orice armistițiu ar necesita o monitorizare care să implice participarea SUA. „Rușii au o formulare, noi avem alta, americanii au a treia”, a afirmat Zelenski pentru Bloomberg.

Ultimele discuții trilaterale au avut loc la începutul lunii februarie.

Recomandarea video

Fake grosolan cu AI în social media, ventilat de propaganda rusă: O ”poză” virală cu Zelenski și pedofilul Epstein
G4Media
Mihai Bendeac, acuzat de HĂRȚUIRE! Cum se apără actorul: „Domnișoara a inițiat gestul și...”
Gandul
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Libertatea
Leacul Mariei Treben pentru inimă obosită și circulație deficitară. Se mai numește și „planta inimii”
CSID
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor