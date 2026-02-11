Prima pagină » Știri externe » Fostul șef al MI6 afirmă că pierderile rusești în Ucraina sunt „teribile”: „Ei continuă să se descurce extrem de prost pe câmpul de luptă”

Fostul șef al serviciilor secrete britanice, Sir Richard Moore, a afirmat, în cadrul unui podcast de la Sky News, că Rusia ar fi pierdut în Ucraina, doar în decembrie anul trecut, de două ori mai mulți soldați decât a pierdut Uniunea Sovietică în timpul războiului sovieto-afgan. „Pierderile sunt teribile”, a spus fostul șef al MI6.
Richard Moore. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
11 feb. 2026, 17:42, Știri externe

Sir Richard Moore, fostul șef al serviciilor secrete britanice, a afirmat, într-un podcast de la Sky News, că pierderile Rusiei în Ucraina, doar în luna decembrie 2025, sunt de două ori mai mari decât pierderile Uniunii Sovietice din timpul războiului sovieto-afgan.

Acesta a subliniat că aproximativ 30.000 de soldați ruși au fost uciși în Ucraina în decembrie 2025, descriind acest număr ca fiind „uimitor”. Fostul șef al MI6 a comparat acest număr cu bilanțul victimelor din războiul sovieto-afgan, care a dus la moartea a aproximativ 15.000 de soldați sovietici.

„Pierderile sunt teribile și chiar și rușii vor avea dificultăți în a înlocui acest nivel de pierderi. Așadar, ei continuă să se descurce extrem de prost pe câmpul de luptă”, a spus Moore în podcastul de la Sky News, notează The Kyiv Independent.

Fostul șef al MI6 a afirmat că Ucraina trebuie sprijinită mai mult și că trebuie exercitată mai multă presiune asupra Rusiei.

„Ar trebui să exercităm mai multă presiune. Ar trebui să ajutăm ucrainenii mai mult decât o facem în prezent. Ar trebui să le acordăm mai multe permisiuni decât le acordăm în acest moment”, a spus Moore în podcastul „On the World” de la Sky News.

Comentariile sale vin în contextul în care în decembrie 2025, pierderile rusești au depășit pentru prima dată numărul soldaților contractuali nou recrutați, potrivit Statului Major al Ucrainei. Rusia a adăugat 27.400 de soldați contractuali în decembrie 2025, iar pierderile sale s-au ridicat la 33.200 de morți și răniți.

În lunile anterioare, balanța era mai favorabilă Kremlinului, potrivit cifrelor ucrainene.

