Utilizarea telefoanelor mobile, interzisă pe timpul vacanței școlare în mai multe zone de agrement

Utilizarea telefoanelor mobile nu va fi posibilă în interiorul unor populare centre de agrement din Marea Britanie, potrivit Express. Adventure Leisure, operatorul zonelor de agrement, a anunțat decizia susținând că astfel încearcă să ofere membrilor familiilor mai mult timp pentru a comunica între ei.

Compania susține că interdicția este prima de acest fel din Marea Britanie și că o „patrulă telefonică” va fi implementată pentru a se asigura că vizitatorii nu își folosesc dispozitivele.

Adventure Leisure deține Mulligans, un lanț de centre de minigolf în interior.Unitățile mai oferă biliard și jocuri de realitate virtuală. De asemenea, compania are Ninja Warrior, o rețea de parcuri de aventură. Regula se va aplica între 16 și 22 februarie în timpul vacanței din februarie. Centrele vor deveni „zone fără telefoane”, iar clienții vor fi rugați să își treacă telefoanele în modul avion la intrare.

Utilizarea excesivă a telefoanelor, criticată de Prințesa de Wales

Decizia de a interzice telefoanele mobile a fost influențată de un avertisment al Prințesei de Wales, care a declarat că timpul petrecut în fața ecranelor provoacă o „epidemie”. Într-un eseu scris împreună cu profesorul Robert Waldinger de la Facultatea de Medicină Harvard, ea a vorbit despre efectele utilizării excesive a telefoanelor mobile.

„Suntem prezenți fizic, dar absenți mental, incapabili să interacționăm pe deplin cu oamenii din fața noastră”, a fost concluzia reprezentantei familiei regale.

Un studiu recent a arătat că adulții din Marea Britanie petrec mai mult timp cu telefoanele mobile decât în fața televizorului. Statistica arată că s-a ajuns la o medie zilnică de șapte ore și jumătate în fața ecranelor.