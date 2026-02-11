Thorbjorn Jagland, fost șef al Consiliului Europei, își pierde imunitatea din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein

Anunțul a fost făcut de Consiliul Europei, după ce documente desecretizate în Statele Unite au arătat conexiuni mai strânse decât se credea anterior între personalitățile norvegiene și finanțatorul american.

Jagland este vizat de o anchetă în Norvegia, care investighează presupusele legături cu Epstein în perioada în care acesta conducea Comitetul Nobel și Consiliul Europei.

Poliția norvegiană investighează atât pe Jagland, cât și pe diplomata Mona Juul și soțul acesteia, Terje Roed-Larsen, pentru „corupție agravată” și complicitate. Anchetele se concentrează pe cadouri, călătorii și împrumuturi primite de la Epstein, care ar putea constitui încălcări ale eticii în timpul exercitării funcțiilor oficiale.

Parlamentul norvegian a convenit, de asemenea, să înființeze o comisie de anchetă independentă pentru a examina aceste legături.

Tentativa de influență asupra liderilor ruși

E-mailurile desecretizate arată că Epstein îl recrutase pe Jagland pentru a intra în legătură cu lideri ruși, inclusiv cu președintele Vladimir Putin, și pentru a discuta despre „o nouă formă de bani la nivel mondial”.

De asemenea, Jagland și familia sa au vizitat proprietățile lui Epstein, inclusiv insula din Caraibe, apartamentul din Paris și casa din Palm Beach, ceea ce face obiectul investigației.

Per-Willy Amundsen, șeful comisiei parlamentare, a declarat că este crucial să se mențină încrederea în diplomația și politica norvegiană. Deși comisia de anchetă a fost aprobată, mandatul și calendarul acesteia urmează să fie stabilite, iar unii susțin ca fosta judecătoare franco-norvegiană Eva Joly să o prezideze.