Keir Starmer își cere scuze victimelor lui Epstein după numirea lui Mandelson

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a cerut public scuze victimelor lui Jeffrey Epstein și a spus că regretă decizia de a-l numi pe Peter Mandelson ambasador al Regatului Unit în SUA.

Peter Mandelson a avut o relație apropiată cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, scrie Reuters.

Keir Starmer a spus că, la momentul numirii în decembrie 2024, nu cunoștea cât apropiați sunt Mandelson și Epstein. El a afirmat că informațiile disponibile atunci nu arătau că relația dintre cei doi ar putea fi problematică.

Premierul a precizat că voia inițial să facă public avizul de verificare primit înainte de desemnarea lui Mandelson, însă a decis să nu facă acest lucru după o solicitare a poliției.

Autoritățile engleză i-au cerut să evite orice demers care ar putea afecta o anchetă în curs.

„Se știa public de ceva vreme că Mandelson îl cunoștea pe Epstein, dar niciunul dintre noi nu știa profunzimea și întunericul acelei relații”, a declarat Starmer reporterilor.

Premierul s-a adresat direct victimelor și a transmis scuze pentru toate cele întâmplate.

„Vreau să le spun asta (victimelor): Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ceea ce vi s-a făcut, îmi pare rău că atât de mulți oameni cu putere v-au dezamăgit, îmi pare rău că am crezut minciunile lui Mandelson și l-am numit.”, a transmis Starmer.