„Dosare Epstein”. Bill Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală de la prostituate ruse. Miliardarul respinge acuzațiile: „absurde și complet false”

Un nou lot de documente din dosarul Epstein a fost publicat de Departamentul Justiției din SUA. Potrivit documentelor, în arhivă apar două e-mailuri datate 18 iulie 2013, care par să fi fost schițate de Epstein, însă nu este clar dacă au fost trimise vreodată. Mesajele provin din contul de e-mail al lui Epstein și sunt adresate tot către același cont; în documente nu se vede nicio adresă asociată lui Gates, iar e-mailurile sunt nesemnate.

Unul dintre texte este formulat ca o scrisoare de demisie de la Bill and Melinda Gates Foundation și include acuzații privind procurarea unor medicamente „pentru a gestiona consecințele” unor relații sexuale. Un alt e-mail menționa că Boris l-ar fi ajutat pe Bill Gates să „obțină medicamente” și ar fi facilitat „întâlniri ilicite” între miliardarul fondator al Microsoft și „fete rusoaice”, precum și „femei căsătorite”.

Într-o reacție transmisă presei, reprezentantul lui Gates a spus că acuzațiile venite „de la un mincinos dovedit” sunt „absolut absurde și complet false”.

Documentele au fost publicate ca parte a unui nou lot din arhiva „Epstein”, făcut disponibil de U.S. Department of Justice.