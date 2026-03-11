Guvernul britanic publică primul set de documente privind numirea lui Mandelson în funcția de ambasador

Guvernul britanic a publicat, miercuri, prima tranșă de documente referitoare la numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în SUA.

Potrivit Associated Press, documentele sunt publicate în loturi, după ce au fost examinate de Comisia de informații și securitate a Parlamentului. Anterior, poliția ceruse guvernului să nu facă publice dosarele care ar putea compromite ancheta penală.

Documentele publicate miercuri de guvernul britanic se referă atât la procesul de verificare a numirii lui Mandelson în funcția de ambasador în SUA, cât și la corespondența din perioada în care acesta a ocupat funcția de trimis special, notează Bloomberg.

Potrivit BBC, premierul britanic Keir Starmer fusese avertizat anterior numirii lui Mandelson în funcția de ambasador că exista un „risc reputațional general” legat de relația pe care o avea acesta cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Documentul menționa că după ce Epstein a fost condamnat pentru prima dată pentru exploatarea unei minore în 2008, „relația lor a continuat în perioada 2009-2011, începând când lordul Mandelson era ministru al afacerilor și continuând după sfârșitul guvernului laburist”.

În data de 23 februarie, Peter Mandelson a fost arestat de poliția britanică sub suspiciunea de abuz în serviciu. Ulterior, el a fost eliberat pe cauțiune.

Mandelson este acuzat că ar fi partajat informații guvernamentale sensibile cu Epstein, în timp ce deținea o funcție publică.

Peter Mandelson a fost ambasadorul Marii Britanii în SUA, iar în septembrie 2025 a fost demis din funcție după ce au apărut informații privind legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.