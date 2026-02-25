Guvernul britanic va publica documente confidențiale despre numirea fostului prinț Andrew ca trimis comercial

Guvernul britanic a comunicat intenția de a divulga actele referitoare la desemnarea lui Andrew Mountbatten-Windsor ca reprezentant comercial, urmare a votului favorabil din partea Legislativului. Măsura survine în contextul anchetei privind pretinsa furnizare de date oficiale către Jeffrey Epstein, scrie Euronews.

Cabinetul premierului Keir Starmer a sprijinit propunerea, garantând trecerea ei. Pe parcursul dezbaterilor, numeroși aleși au solicitat „o mai mare responsabilitate din partea monarhiei”. Ei i-au reproșat fratelui suveranului că ar fi priorizat legăturile cu Jeffrey Epstein în defavoarea interesului public.

Secretarul de stat pentru Comerț, Chris Bryant, a affirmat că transparentizarea arhivei reprezintă „minimul pe care îl datoreză victimelor oribilelor agresiuni săvârșite de Jeffrey Epstein și complicii săi”.

Investigația judiciară și capetele de acuzare pentru fostul prinț Andrew

Andrew, căruia i-au fost retrase distincțiile nobiliare în cursul anului precedent, face obiectul unei anchete privind presupusa remitere de documente confidențiale către Epstein pe durata mandatului de emisar comercial.

În săptămâna precedentă, fostul membru al familiei regale a fost reținut sub bănuiala de „uzurpare de autoritate”. Charles III a precizat că „justiția trebuie să-și urmeze drumul”.

Președintele Partidului Liberal Democrat, Ed Davey, a calificat relația lui Andrew cu Epstein drept „o pată asupra națiunii”, adăugând că aceasta necesită „curățarea prin transparență”.

Divulgarea selectivă și alte documente controversate

Deși Executivul a consimțit să desecretizeze actele, Chris Bryant a menționat că anumite înscrisuri vor fi accesibile publicului doar după încheierea cercetărilor polițienești.

Solicitările pentru claritate survin în momentul în care autoritățile pregătesc, pentru debutul lunii martie, prima serie de documente privind numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador britanic la Washington în 2024.

Desecretizarea dosarului desemnării lui Andrew constituie un nou capitol într-o criză ce a pătat reputația Coroanei și a stârnit solicitări tot mai insistente pentru transparentizare și responsabilizare instituțională.