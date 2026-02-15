Parisul va înființa o echipă specială pentru a analiza posibila implicare a cetățenilor francezi în infracțiunile lui Jeffrey Epstein

Procuratura din Paris a anunțat, sâmbătă, că va înființa o echipă specială pentru analizarea probelor care ar putea implica cetățeni francezi în infracțiunile comise de Jeffrey Epstein, relatează France24.

În cadrul acestei inițiative, magistrații din această echipă specială vor redeschide dosarele referitoare la Jean-Luc Brunel, fost director al unei agenții de modelling franceze. Acesta a fost găsit mort în celula sa dintr-o închisoare din Paris în 2022, după ce fusese acuzat de violarea unor minore. O anchetă a arătat că Brunel era „un prieten apropiat al lui Jeffrey Epstein”.

Echipa specială va colabora îndeaproape cu procurorii de la unitatea națională pentru infracțiuni financiare și cu poliția franceză, pentru a demara anchete în cazul în care sunt suspiciuni că sunt infracțiuni care implică persoane din Franța, a declarat procuratura din Paris pentru AFP.

Scopul este „de a putea extrage orice element care ar putea fi reutilizat în mod util într-un nou cadru de anchetă”, se arată în comunicatul procuraturii, potrivit France24.

Mai multe personalități din Franța, menționate în ultimele documente publicate din dosarele Epstein

Decizia vine în contextul în care mai multe personalități publice din Franța sunt menționate în cele mai recente documente publicate de Departamentul de Justiție din SUA privind cazul Epstein. Menționarea lor nu înseamnă în sine că a fost comisă vreo infracțiune.

Procuratura franceză a precizat, potrivit sursei citate, că i s-a cerut să investigheze trei cazuri noi specifice care implică un diplomat francez, un agent de modelling și un muzician. De asemenea, procuratura investighează apariția diplomatului de rang înalt Fabrice Aidan în documentele legate de Epstein publicate de autoritățile americane.