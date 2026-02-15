Prințul William îl voia pe Andrew alungat din familia regală „înainte ca situația să se agraveze”, după interviul despre relația acestuia cu Epstein

Prințul de Wales, William, a cerut, în urmă cu șapte ani, ca Andrew Mountbatten-Windsor să fie exclus din familia regală „înainte să se agraveze situația”, după ce fostul prinț a acordat postului BBC, în 2019, un interviu despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein, susține o nouă biografie.

Dezvăluirile incluse într-o biografie, „William și Catherine: Noua eră a monarhiei: Povestea din culise”, realizată de editorul regal al ziarului The Mirror, arată faptul că William l-a considerat pe Andrew o amenințare serioasă la adresa supraviețuirii familiei regale, după noi detalii despre relația lui Andrew cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

O sursă din palat citată în carte a declarat că „Prințul de Wales era convins că întregul episod nu va fi uitat niciodată și, în ciuda părerilor celorlalți, nu exista absolut niciun avantaj în a-l proteja pe Andrew”, scrie The Independent.

William i-a îndemnat pe Charles și regina Elisabeta a II-a să ia măsuri

La momentul respectiv, după interviul acordat de Andrew pentru BBC, William i-a îndemnat pe Charles și pe regina Elisabeta, care erau în favoarea protejării lui, să ia măsuri. Totuși, acest lucru a provocat o reacție furioasă din partea tatălui său, care „l-a pus la locul lui”, susține cartea.

„Punctul lui de vedere era foarte clar: Andrew nu trebuia să se apropie de familie sub nicio formă, nici prin asociere, nici la evenimentele familiale, nicăieri”, spune o sursă din palat citată în carte.

„Nu și-a plăcut niciodată prea mult unchiul și a vrut să dispară din peisaj imediat, înainte ca situația să se înrăutățească și mai mult. Punctul de vedere al lui William era că el [Andrew] s-a băgat singur în toată această încurcătură, așa că ar trebui lăsat să se descurce singur, departe de familie”, susține o altă sursă din palat, citată în noua biografie.

În ultima serie de documente publicate, Andrew este acuzat că ar fi împărtășit lui Epstein rapoarte confidențiale la care avea acces în calitate de trimis comercial al Regatului Unit. Dezvăluirile i-au adus acestuia pierderea tuturor titlurilor regale, inclusiv cel de duce de York.