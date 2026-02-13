SUA: Pam Bondi, audiere tensionată cu replici tăioase în Congres pe tema dosarului Jeffrey Epstein

Punctul central al controversei a fost gestionarea de către Departamentul de Justiție a așa-numitelor „Epstein files”, documente referitoare la investigațiile și procesul lui Jeffrey Epstein, condamnat în 2008 pentru exploatarea sexuală a unor minore și decedat în închisoare în 2019, arată Il Post.

Mai mulți congresmeni au criticat instituția pentru că a publicat documentele fără a asigura o protecție adecvată identității victimelor. În mod paradoxal, numele unor persoane influente ar fi fost în același timp anonimizate. Deputata democrată Pramila Jayapal a cerut ferm ca Pam Bondi să își ceară scuze victimelor prezente în sală. Ea a argumentat că acestea nu fuseseră contactate înainte de publicare. Relatările din timpul audierii au confirmat că mai multe femei prezente au declarat că nu fuseseră informate în prealabil.

Bondi a respins aceste acuzații, apărând publicarea documentelor ca pe un act de transparență și redirecționând o parte dintre critici către administrațiile anterioare.

Pam Bondi, replici tăioase în Comisie

Audierea, care a durat aproximativ patru ore, a fost marcată de replici tăioase și un ton combativ din partea lui Bondi. Procurorul general al SUA a evitat să răspundă direct la întrebări privind posibile erori în gestionarea documentelor.

Congresmenii democrați, printre care Jamie Raskin și Jerry Nadler, au căutat insistent clarificări despre criteriile de redactare a documentelor. Ei au cerut detalii despre posibilele diferențe de tratament între victime și personalitățile publice menționate în dosar. În replică, Bondi a denunțat vehement ceea ce a numit „atacuri politice”. Ea a mai susținut că toate investigațiile și deciziile sunt luate în conformitate cu legea.

Tensiuni suplimentare au apărut și în dialogul cu deputata Becca Balint, în contextul unor discuții despre legăturile politice și instituționale ale administrației în funcție.

Departamentul de justiție sub presiunea politică

Această audiere are loc într-un moment de presiune politică intensă asupra Departamentului de Justiție. Doosarul Epstein rămâne un subiect extrem de sensibil pentru opinia publică americană. De-a lungul anilor, cazul a generat multiple controverse legate de transparență, responsabilitate și influența anumitor cercuri de putere.

Ulterior, Președintele Donald Trump a reacționat pe platforma sa socială, lăudând prestația lui Bondi în fața comisiei.

Deși audierea nu a produs concluzii imediate, ea a scos în evidență polarizarea politică profundă din jurul cazului Epstein și provocările legate de modul în care instituțiile federale gestionează informații de interes public major.