Descoperirea a încă un milion de potențiale documente legate de Jeffrey Epstein întârzie publicarea completă a dosarelor cu câteva săptămâni

Administrația de la Washington a început publicarea dosarelor legate de investigațiile penale care l-au vizat pe Epstein, apropiat al lui Trump în anii 1990, în vederea respectării unei legi adoptate de Congres luna trecută, relatează Reuters.

Republicanii și democrații din Congres au adoptat legea în pofida obiecțiilor lui Trump, actul normativ impunând publicarea tuturor documentelor până pe 19 decembrie, cu posibilitatea efectuării unor redactări parțiale pentru protejarea victimelor.

Documentele făcute publice până în prezent au conținut numeroase pasaje cenzurate, fapt care a stârnit nemulțumirea unor parlamentari și a contribuit prea puțin la calmarea unui scandal ce riscă să afecteze Partidul Republican înaintea alegerilor din 2026.

Într-un mesaj publicat miercuri pe rețelele sociale, Departamentul de Justiție a precizat că peste un milion de documente suplimentare, potențial legate de Epstein, au fost descoperite de FBI și de biroul procurorului federal din Manhattan, fără a oferi detalii despre momentul sau modul în care acestea au fost identificate.

„Avem avocați care lucrează non-stop pentru a analiza și a face redactările impuse de lege, în vederea protejării victimelor, și vom publica documentele cât mai curând posibil”, a transmis Departamentul de Justiție. „Din cauza volumului foarte mare de materiale, acest proces ar putea dura încă câteva săptămâni.”