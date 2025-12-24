Prima pagină » Știri externe » Descoperirea a încă un milion de potențiale documente legate de Jeffrey Epstein întârzie publicarea completă a dosarelor cu câteva săptămâni

Descoperirea a încă un milion de potențiale documente legate de Jeffrey Epstein întârzie publicarea completă a dosarelor cu câteva săptămâni

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat miercuri că a identificat peste un milion de documente suplimentare care ar putea avea legătură cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, descoperire care va amâna publicarea completă a materialelor cu câteva săptămâni
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
24 dec. 2025, 22:56, Știri externe

Administrația de la Washington a început publicarea dosarelor legate de investigațiile penale care l-au vizat pe Epstein, apropiat al lui Trump în anii 1990, în vederea respectării unei legi adoptate de Congres luna trecută, relatează Reuters.

Republicanii și democrații din Congres au adoptat legea în pofida obiecțiilor lui Trump, actul normativ impunând publicarea tuturor documentelor până pe 19 decembrie, cu posibilitatea efectuării unor redactări parțiale pentru protejarea victimelor.

Documentele făcute publice până în prezent au conținut numeroase pasaje cenzurate, fapt care a stârnit nemulțumirea unor parlamentari și a contribuit prea puțin la calmarea unui scandal ce riscă să afecteze Partidul Republican înaintea alegerilor din 2026.

Într-un mesaj publicat miercuri pe rețelele sociale, Departamentul de Justiție a precizat că peste un milion de documente suplimentare, potențial legate de Epstein, au fost descoperite de FBI și de biroul procurorului federal din Manhattan, fără a oferi detalii despre momentul sau modul în care acestea au fost identificate.

„Avem avocați care lucrează non-stop pentru a analiza și a face redactările impuse de lege, în vederea protejării victimelor, și vom publica documentele cât mai curând posibil”, a transmis Departamentul de Justiție. „Din cauza volumului foarte mare de materiale, acest proces ar putea dura încă câteva săptămâni.”

