Prima pagină » Știri externe » Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile

Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile

Vizitarea destinațiilor europene populare este adesea o experiență palpitantă, însă vine la pachet cu prețuri exagerate, zone supraaglomerate și cozi interminabile. Portugalia oferă stațiuni de plajă pline de viață, dar există un colț de litoral portughez care este constant trecut cu vederea.
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
08 feb. 2026, 04:43, Știri externe

Ferragudo este un sat pescăresc fermecător și tradițional, situat pe malul opus al râului Arade față de Portimão, scrie Express.

Aflat în regiunea Algarve, Ferragudo le oferă vizitatorilor șansa unei escapade liniștite, departe de agitația principalelor destinații turistice din Portugalia. Satul își păstrează farmecul autentic, fiind presărat cu case albe și străduțe colorate.

Străzile pavate cu piatră sunt perfecte pentru plimbări relaxante și fotografii spectaculoase, având ca fundal căsuțele albe tipice și florile de vară. Vizitatorii pot opri și la Igreja de Ferragudo, biserica emblematică a satului, alb-galbenă, care oferă priveliști magnifice asupra râului.

La fel ca vecinii săi mai celebri, Ferragudo dispune de mai multe plaje pentru cei care își doresc o vacanță la mare.

Cu temperaturi estivale care ajung până la 30 de grade Celsius, turiștii se pot bucura de soare fără stresul plajelor supraaglomerate.

Potrivit Tripadvisor, primele cinci plaje din Ferragudo sunt: Praia Grande, Praia dos Caneiros, Pintadinho Beach, Praia da Angrinha și Praia do Torrado.

Praia Grande este apreciată de vizitatori pentru barurile sale de pe plajă, accesul la șezlonguri și priveliștile impresionante.

Praia do Torrado este mai izolată, fiind situată într-o Zonă de Protecție Specială. Aici se află impresionanta stâncă marină Leixão da Gaivota, un important loc de cuibărit pentru diverse specii de păsări.

Un vizitator fidel al Ferragudo spune pe Tripadvisor: „Venim în Ferragudo de ani de zile și îl iubim. Este unul dintre puținele locuri din Algarve care nu este foarte turistic, dar are un caracter extraordinar și o plajă minunată”.

Acesta descrie zona ca fiind sigură și ideală pentru cei care preferă cazarea în regim self-catering, cu acces facil la mai multe supermarketuri mici.

Recomandarea video

BREAKING Serviciile americane de informații au detectat un apel telefonic între un spion străin și o persoană apropiată lui Trump. Tulsi Gabbard, șefa Comunității de informații, e acuzată că ascunde informația de Congresul SUA
G4Media
Măruță schimbă grila Pro TV! Ce va rula sâmbătă și duminică, la prânz
Gandul
Cine a 'turnat-o' pe femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru 1 milion de €. Greșeala care i-a distrus planul perfect!
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
Libertatea
Ce salarii primesc farmacistele de la Farmacia Tei acum, în februarie 2026. Câți bani primesc, cu bonusuri și bonuri de masă
CSID
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor