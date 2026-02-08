Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile

Ferragudo este un sat pescăresc fermecător și tradițional, situat pe malul opus al râului Arade față de Portimão, scrie Express.

Aflat în regiunea Algarve, Ferragudo le oferă vizitatorilor șansa unei escapade liniștite, departe de agitația principalelor destinații turistice din Portugalia. Satul își păstrează farmecul autentic, fiind presărat cu case albe și străduțe colorate.

Străzile pavate cu piatră sunt perfecte pentru plimbări relaxante și fotografii spectaculoase, având ca fundal căsuțele albe tipice și florile de vară. Vizitatorii pot opri și la Igreja de Ferragudo, biserica emblematică a satului, alb-galbenă, care oferă priveliști magnifice asupra râului.

La fel ca vecinii săi mai celebri, Ferragudo dispune de mai multe plaje pentru cei care își doresc o vacanță la mare.

Cu temperaturi estivale care ajung până la 30 de grade Celsius, turiștii se pot bucura de soare fără stresul plajelor supraaglomerate.

Potrivit Tripadvisor, primele cinci plaje din Ferragudo sunt: Praia Grande, Praia dos Caneiros, Pintadinho Beach, Praia da Angrinha și Praia do Torrado.

Praia Grande este apreciată de vizitatori pentru barurile sale de pe plajă, accesul la șezlonguri și priveliștile impresionante.

Praia do Torrado este mai izolată, fiind situată într-o Zonă de Protecție Specială. Aici se află impresionanta stâncă marină Leixão da Gaivota, un important loc de cuibărit pentru diverse specii de păsări.

Un vizitator fidel al Ferragudo spune pe Tripadvisor: „Venim în Ferragudo de ani de zile și îl iubim. Este unul dintre puținele locuri din Algarve care nu este foarte turistic, dar are un caracter extraordinar și o plajă minunată”.

Acesta descrie zona ca fiind sigură și ideală pentru cei care preferă cazarea în regim self-catering, cu acces facil la mai multe supermarketuri mici.