Orașul mai puțin cunoscut de pe malul unui râu, în care turiștii „se întorc cu plăcere” datorită apeductului „uimitor”. Are aproximativ 5000 de locuitori

Un oraș mic, dar fermecător din Marea Britanie găzduiește un castel vechi de 700 de ani și un pod impresionant, situat la 21 de metri deasupra unui râu maiestuos, potrivit Express.

Chirk, în Țara Galilor, este situat în mijlocul unei zone rurale uimitoare, lângă granița cu Shropshire, la doar 16 km sud de Wrexham.

Are o populație de mai puțin de 5000 de locuitori, o gară și facilități locale, dar sunt impresionantele repere ale orașului care au atras atenția națională.

Cele mai impresionante atracții

Una dintre cele mai impresionante caracteristici ale sale este apeductul și viaductul Chirk.

Formate dintr-un canal și o cale ferată, aceste structuri impresionante sunt cunoscute în toată Țara Galilor și nu numai, ridicându-se spectaculos deasupra micului oraș Chirk, fiind considerate probabil unele dintre cele mai interesante poduri.

Apeductul are o lungime de 220 de metri și transportă canalul Llangollen la 21 de metri deasupra râului Ceiriog.

În același timp, viaductul, o parte a podului adiacent apeductului, transportă calea ferată peste văi și are zece arcuri mari, fiecare cu o lungime de aproximativ 12 metri.

Remarcabil este faptul că apeductul este locul în care puteți pune un picior în Anglia și celălalt în Țara Galilor, deoarece se află la granița dintre cele două țări.

Apeductul a fost proiectat de William Jessop și Thomas Telford și finalizat în 1801, în timp ce viaductul a fost creat de Henry Robertson în 1848.

Altă atracție principală, la doar câteva minute de celelalte

La doar câteva minute de mers pe jos de centrul orașului Chirk, vizitatorii se pot plimba de-a lungul căii de remorcare de lângă canal (apeduct) și prin tuneluri, cunoscute sub numele de „The Darkies”.

În altă parte, vizitatorii se pot plimba de-a lungul apeductului pentru a admira priveliștile întinse ale văii în timpul unui tur ghidat cu caiacul sau canoea.

Ce spun vizitatorii: Priveliști minunate

Vizitatorii au lăudat de mult timp aceste structuri incredibile, unul dintre ei scriind pe TripAdvisor: „Un apeduct impresionant, cu priveliști minunate. Lângă el se află și un viaduct feroviar. Puteți traversa pe jos dacă nu vă este frică de înălțime”.

Un al doilea a comentat: „O inginerie uimitoare pentru acea vreme. Merită să faceți plimbarea de-a lungul canalului prin tunel. Dacă vă place să mergeți pe jos, continuați până la apeductul Pontcysyllte. Este și mai uimitor”.

Un altul l-a marcat ca „de văzut în Chirk” și a scris: „Am parcat la cafeneaua Wylfa din apropiere pentru a ne reîmprospăta, apoi am mers pe jos să vedem apeductul și viaductul – arhitectură uimitoare și priveliști minunate”.

În timp ce altul a adăugat: „O plimbare minunată de-a lungul canalului și priveliștea de pe apeduct, și o experiență minunată când o barcă îngustă trece pe lângă tine în timp ce mergi pe apeduct”.

Castelul construit pentru un rege

Dar apeductul și viaductul Chirk nu sunt singurele atracții magnifice ale acestui mic oraș galez, deoarece acesta are și un frumos castel din secolul al XIII-lea. Cetatea medievală, clasificată ca monument de gradul I, a fost construită inițial pentru regele Edward I ca formă de apărare și a fost finalizată în 1310.

Castelul a fost ulterior transformat într-o reședință impunătoare, dar astăzi este proprietatea National Trust. Vizitatorii pot explora sălile de stat, cu interioare și colecții grandioase, inclusiv galeria lungă din secolul al XVII-lea și salonul din secolul al XVIII-lea cu tapiserii, sala servitorilor, biblioteca și sala de arcuri în stilul anilor 1920.

Terenurile care înconjoară castelul sunt la fel de magnifice, cu o suprafață de peste 480 de acri, unde trăiesc ponei și oi sălbatice. În altă parte, se află grădinile îngrijite, care se întind pe o suprafață de peste cinci acri, cu o terasă fermecătoare care oferă priveliști asupra peisajului rural.