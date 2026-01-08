Orașul-port considerat „comoara ascunsă” a Mediteranei, la doar 17 euro zborul

Există câteva destinații spectaculoase în Mediterana care oferă stațiuni de vacanță luxoase, cu plaje întinse cu nisip auriu, sau escapade fermecătoare în orașe încărcate de istorie, cu porturi majestuoase și străduțe pietruite pe care să te plimbi.

Un oraș medieval a fost numit una dintre cele mai bune destinații de vizitat în acest an, oferind o escapadă mai liniștită, dar totuși atrăgătoare, potrivit Express.

Pentru a ajuta turiștii să descopere aceste destinații de explorat, Lonely Planet a prezentat câteva dintre cele mai bune locuri mai puțin cunoscute de vizitat în acest an în noul său ghid de călătorie în Mediterana.

După Bari și Napoli în Italia, expertul global în călătorii a numit Marsilia, Franța, ca una dintre destinațiile de vizitat.

Experții în călătorii îl consideră una dintre destinațiile de vizitat

Orașul portuar este renumit pentru faptul că este cel mai însorit din Franța, bucurându-se de un climat mediteranean blând și de ape turcoaz uimitoare de-a lungul a 41 de kilometri de coastă.

Una dintre cele mai populare plaje cu nisip auriu este Plage des Catalans, situată în apropierea centrului orașului, alături de Plage du Prado și Anse de la Fausse Monnaie – un golf situat între stânci.

Portul Marsilia, cunoscut și sub numele de Portul Marsilia Fos, este cel mai mare port comercial și un important nod mediteranean pentru servicii de transport de marfă, croaziere și feriboturi în Franța, cu legături către Corsica și Africa de Nord.

Locuri de vizitat

Vizitatorii se pot plimba pe Vieux Port (Portul Vechi), prietenos cu pietonii, și se pot opri la unul dintre baruri sau restaurante, admirând în același timp micile ambarcațiuni ancorate în port.

Terasele pline de viață, piețele tradiționale de pește și priveliștea spre Notre-Dame de la Garde creează o atmosferă unică.

În altă parte, vizitatorii pot hoinări pe străzile înguste și prin cartierele celui mai vechi oraș din Franța, explorând zone fermecătoare precum Le Panier și savurând aromele bucătăriei locale în cafenelele și restaurantele din zonă.

Îmbibat de istorie, orașul are multe de explorat, de la majestuoasa Notre-Dame de la Garde la catedrala gotică La Major și grădinile liniștite ale Palais Longchamp, alături de o excursie de o zi la parcul național, Parcul Național Calanques.