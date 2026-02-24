Modelul „Okupas” din Spania a fost importat și în Italia / Proprietarii se simt expuși în fața rețelelor de infractori care le ocupă casele

Un scandal de proporții a izbucnit în cartierul Villaggio dei Fiori din Spinea, în provincia Veneția, după ce o locuință a fost ocupată abuziv la scurt timp de la decesul proprietarei.

Cazul a stârnit indignare în comunitate și readuce în atenție un fenomen tot mai prezent în orașele italiene, relatează stiridiaspora.ro.

Potrivit martorilor, persoane necunoscute au pătruns în apartament imediat după moartea femeii, într-o acțiune descrisă drept rapidă și coordonată.

Rețele organizate care monitorizează proprietățile rămase goale

Presa italiană scrie că există suspiciuni serioase privind existența unor rețele organizate care monitorizează proprietățile rămase goale.

Rudele defunctei nu au mai putut intra în locuință pentru a recupera obiecte de familie sau pentru a pregăti apartamentul, fiind puse în fața unei situații de blocaj total.

Autoritățile locale nu au oferit încă informații despre identitatea ocupanților, iar cazul a declanșat un val puternic de revoltă în comunitate.

Fenomenul e în creștere. Guvernul vrea schimbarea legii

Incidentul din Spinea reflectă o realitate tot mai îngrijorătoare în Italia, unde ocuparea abuzivă a locuințelor devine o problemă socială în creștere. În fața multiplicării acestor cazuri, guvernul de la Roma a accelerat demersurile pentru înăsprirea legislației.

Noua propunere legislativă urmărește transformarea ocupării abuzive într-o infracțiune sancționată sever, cu pedepse care pot ajunge până la șapte ani de închisoare.

Printre obiectivele principale se numără reducerea timpului de intervenție al forțelor de ordine și simplificarea procedurilor de evacuare, care în prezent pot dura luni de zile și îi lasă pe proprietarii de drept într-o situație de neputință.

Modelul spaniol „okupas”, o avertizare pentru Italia

Situația din Italia este tot mai des comparată cu fenomenul „okupas” din Spania, unde ocuparea ilegală a locuințelor a devenit o criză majoră în ultimul deceniu.

Datele oficiale pentru 2024 indică peste 16.400 de cazuri, cu Barcelona și regiunea Catalonia în epicentrul incidentelor.

Dacă inițial erau vizate locuințe abandonate sau proprietăți ale băncilor, în 2025 rețelele de ocupanți au început să țintească și vile de lux sau case de vacanță.

Profitând de lacune legislative, ocupanții pot transforma evacuarea într-un proces civil care durează ani întregi, mai ales dacă nu sunt îndepărtați în primele 48 de ore.

Breșe legislative exploatate de rețele de infractori

Cazul din Spinea reflectă temerile tot mai mari ale proprietarilor și ale comunităților locale, care se tem că fenomenul ar putea escalada. Rapiditatea ocupării locuinței și suspiciunile privind rețele organizate au amplificat sentimentul de insecuritate.

În timp ce autoritățile pregătesc măsuri mai dure, incidentul din Villaggio dei Fiori devine un simbol al unei probleme europene în creștere: criza locuințelor, vulnerabilitățile legislative și apariția unor rețele care exploatează aceste breșe.