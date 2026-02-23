Prima pagină » Știri externe » Italia: Aproape 400.000 de pelerini la Assisi pentru a vedea relicvele Sfântului Francisc

Italia: Aproape 400.000 de pelerini la Assisi pentru a vedea relicvele Sfântului Francisc

Peste 400.000 de credincioși și-au anunțat intenția de a se reculege în fața relicvelor Sfântului Francisc de Assisi, expuse publicului pentru prima oară, în bazilica dedicată lui din Italia, scrie Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
23 feb. 2026, 10:19, Știri externe

Comemorarea a 800 de ani de la dispariția Sfântului Francisc de Assisi este marcată de un eveniment deosebit: credincioșii pot, în premieră, să contemple și să venereze fragmente din rămășițele sale, arată Euronews.

Aceste relicve prețioase sunt adăpostite într-o vitrină securizată din plexiglas antiglonț. Vitrina este situată în nivelul inferior al Bazilicii Sfântul Francisc din Assisi. Oficiile bisericești preconizează că sute de mii de pelerini vor poposi în localitatea umbriană pe parcursul lunii viitoare.

Pacea și fraternitatea, mesaje esențiale

Conform Ordinului Franciscan, această manifestare vizează reînvierea principiilor de pace, simplitate și solidaritate. Aceste valori au fost mereu propovăduitie de sfântul apelat adesea „Sărăcuțul din Assisi”.

Impactul său a modelat semnificativ creștinismul vestic. A servit totodată drept sursă de inspirație pentru Papa Francisc în alegerea numelui său papal – un gest fără precedent în analele Bisericii Catolice.

În opinia liderilor ecleziastici, într-o eră dominată de turbulențe sociale și confruntări, modelul oferit de Francisc constituie un etalon de speranță și de asumare personală.

Parcursul de la opulență la o existență modestă

Venit pe lume în 1182 într-o familie cu mijloace considerabile, Francisc a ales să renunțe la bunurile materiale pentru a duce o viață de lipsuri și a înființat ordinul franciscan. Spre finalul existenței sale, se relatează că ar fi manifestat stigmatele. Acestea sunt urmele rănilor lui Hristos de pe cruce și au reprezentat prima înregistrare documentată a unui astfel de fenomen în istoria creștinismului.

Post-mortem, rămășițele sale au fost păstrate în secret vreme de secole. A fost o măsura de precauție împotriva sustragerii de relicve, o practică răspândită în perioada medievală. O retrospectivă a acestor întâmplări este disponibilă într-o expoziție găzduită în cadrul conventului franciscan, adiacent bazilicii.

Momentul comemorativ se extinde

Seria de omagieri dedicate centenarului nu se limitează la expoziția din luna martie. Unul dintre evenimentele majore anticipate este o vizită a Suveranului Pontif la Assisi. Aceasta este preconizată pentru data de 6 august, în contextul reuniunii internaționale „GO! Franciscan Youth”.

Conform declarațiilor organizatorilor, scopul acestor acțiuni este de a evidenția relevanța filozofiei franciscane și impactull său global, la opt secole de la plecarea în eternitate a unuia dintre cei mai venerați sfinți ai lumii creștine.

