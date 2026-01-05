Jubileul Speranței la Vatican a atras peste 33 de milioane de pelerini

Foto: Facebook/Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta

Jubileul Speranței se încheie prin închiderea Porților Sfinte ale Bazilicii Sf. Petru de către Papa Leon al XIV-lea.

Printre cei 33.475.369 de pelerini sosiți din 185 de țări s-au aflat și numeroși români, veniți din țară sau din diferite părți ale lumii, arată Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun.

Potrivit acesteia, statisticile date publicității luni de Dicasterul pentru Evanghelizare, responsabil pentru organizarea Jubileului, arată că estimările inițiale privind prezența a 31 de milioane de persoane au fost depășite.

62% dintre pelerini au provenit din Europa, Italia fiind pe primul loc ca număr de prezențe, urmată de SUA, Spania, Brazilia și Polonia.

Evenimentele care s-au bucurat de o participare extraordinară au fost Conclavul și Jubileul Tinerilor.

„Ne-am bucurat și noi Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta să fim, pe întreg parcursul anului 2025, gazde pentru numeroasele grupuri sosite din România, să organizăm și să luăm parte la evenimentele și manifestările specifice, dar mai ales să promovăm o ”, au transmis reprezentanții ambasadei.

AP notează că, marți, Papa Leon al XIV-lea va închide oficial Anul Sfânt prin închiderea Porții Sfinte a bazilicii, punând capăt unui an amețitor de audiențe speciale, liturghii și întâlniri care au dominat primele sale luni ca papă.

Pentru Vatican, Anul Sfânt este o tradiție veche de secole, în care credincioșii fac pelerinaje la Roma la fiecare 25 de ani pentru a vizita mormintele Sfinților Petru și Pavel și pentru a primi indulgențe pentru iertarea păcatelor lor dacă trec prin Poarta Sfântă.