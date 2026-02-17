Vaticanul introduce traducerea prin inteligență artificială la Liturghie, în 60 de limbi

Noua tehnologie va oferi traduceri live în 60 de limbi. Se va putea folosi direct în browser, fără a fi necesară descărcarea vreunei aplicații suplimentare. Implementarea coincide cu aniversarea a 400 de ani de la consacrarea bazilicii (1626–2026), un moment simbolic pentru centrul spiritual al Bisericii Catolice, scrie Euronews.

Vaticanul a anunțat că la intrările în basilică vor fi amplasate coduri QR. Scanarea acestora deschide o platformă web care oferă acces instantaneu la audio și textul tradus al celebrării liturgice.

Sistemul se bazează pe „Lara”, un model de inteligență artificială creat de compania Translated, în colaborare cu Carnegie-AI LLC și prof. Alexander Waibel, un pionier al traducerii automate. Dezvoltatorii susțin că tehnologia este optimizată pentru acuratețe, reducând „halucinațiile” AI (erorile specifice sistemelor automate). Deși pot exista mici imperfecțiuni, utilizarea unui context extins ajută la diminuarea ambiguităților.

Vaticanul, între deschidere și prudență față de AI

Cardinalul Mauro Gambetti, Arhipreot al Bazilicii, a declarat că inițiativa servește misiunii universale a Bisericii, permițând credincioșilor din toate națiunile să înțeleagă mai bine slujbele.

Totuși, Vaticanul abordează tehnologia cu prudență. În luna mai, Papa Leon al XIV-lea a avertizat cu privire la provocările etice ale inteligenței artificiale, inclusiv impactul asupra demnității umane și al muncii. Astfel, acest proiect reprezintă o îmbinare între tradiție și inovație, integrând AI ca instrument de apropiere, fără a ignora implicațiile sale morale. Prin acest pas, Vaticanul se numără printre primele instituții religioase majore care adoptă tehnologia la scară largă în serviciile publice, reflectând adaptarea la o lume tot mai digitalizată.