Reverendul Jesse Jackson, legendarul activist pentru drepturile civile și de două ori candidat la președinția SUA, a murit

Cauza decesului nu a fost comunicată. Familia Jackson a publicat un comunicat emoționant în care descrie moștenirea sa.

„Tatăl nostru a fost un lider servitor – nu numai pentru familia noastră, ci și pentru cei oprimați, cei fără voce și cei neglijați din întreaga lume”, a declarat familia.

„L-am împărtășit cu lumea, iar în schimb, lumea a devenit parte din familia noastră extinsă. Credința sa neclintită în justiție, egalitate și iubire a ridicat milioane de oameni”.

Sub observație pentru boală neurologică rară

Jackson fusese internat în noiembrie pentru tratament de reglare a tensiunii arteriale. Era sub observație pentru paralizie supranucleară progresivă, a raportat CNN la momentul respectiv.

PSP este „o afecțiune neurologică rară care afectează mișcările corpului, mersul și echilibrul, precum și ochii”, potrivit Institutului Național American pentru Tulburări Neurologice și Accident Vascular Cerebral.

Apel la continuarea luptei

Familia Jackson a încheiat comunicatul cu un apel către susținători: „Vă rugăm să îi onorați memoria continuând lupta pentru valorile după care a trăit”.

Jesse Jackson rămâne un simbol al luptei pentru drepturile civile în America și o voce pentru justiție socială care a inspirat generații întregi.