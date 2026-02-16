Un militar francez a murit în urma unui accident la o bază aeriană din Orientul Mijlociu

Thibaud Breteau era desfășurat de aproximativ o lună într-o misiune externă, activând ca armurier în cadrul detașamentului de muniții al unei baze franceze din Iordania, ca parte a Operațiunii Chammal, relatează Le Figaro.

Sâmbătă, sergentul-major fusese grav rănit în urma unui accident produs în timpul unei acțiuni de manipulare a muniției. În urma rănilor, acesta a încetat luni din viață.

Operațiunea Chammal a fost lansată în 2014 și reprezintă contribuția Franței la coaliția internațională „Inherent Resolve”, care sprijină forțele irakiene în lupta împotriva Statului Islamic, având și rolul de consiliere pentru autoritățile politice și militare din Irak.

Breteau s-a înrolat în armată în 2013 și în perioada august-octombire 2017 mai participase la o misiune în Orientul Mijlociu tot în cadrul Operațiunii Chammal.

Militarul a fost decorat cu mai multe distincții, printre care Medalia Apărării Naționale (nivel argint), Medalia pentru Misiuni Externe cu baretele Sahel și Orientul Mijlociu, precum și Medalia pentru Protecția Teritoriului cu bareta Sentinelle.

„Generalul Forțelor Aeriene Jérôme Bellanger, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene și Spațiale, se înclină cu profundă tristețe în fața memoriei acestui aviator care a fost victima unui accident în timpul unei operațiuni în timp ce își îndeplinea misiunea. Gândurile sale sunt alături de familie, cei dragi și camarazii de luptă”, a transmis Ministerul Forțelor Armate.

La moartea militarului a reacționat și comunitatea locală, primarul orașului din care era originar, a declarat : „Comunitatea La Teste-de-Buch și-a pierdut unul dintre ai săi”.