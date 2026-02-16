Prima pagină » Știri externe » Consiliul UE va adopta, în 24 februarie, împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei

Consiliul Uniunii Europene va adopta următoarea tranșă de împrumut, în valoare de 90 de miliarde de euro, destinat Ucrainei. Împrumutul va fi aprobat, în mod simbolic, în data de 24 februarie, când se vor împlini 4 ani de la începerea războiului.
sursa foto: pixabay
Daiana Rob
16 feb. 2026, 21:45, Știri externe

Un pachet legislativ al UE care prevede acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei în perioada 2026-2027 urmează să fie aprobat oficial de Consiliul UE pe 24 februarie, potrivit European Pravda. 

Pachetul urmează să fie aprobat în cadrul unei reuniuni a consiliului pentru Afaceri Generale.

„Pachetul legislativ necesar pentru acordarea Ucrainei unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru acoperirea nevoilor sale financiare pentru 2026 și 2027 este de așteptat să primească aprobarea finală în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale al UE din 24 februarie”, a declarat un diplomat european de rang înalt sub condiția anonimatului, pentru sursa citată.

„Ucraina va primi aceste fonduri necesare în cel de-al doilea trimestru al anului”, a adăugat diplomatul.

Decizia privind împrumutul comun a fost inițiată încă din decembrie anul trecut. Suma ar urma să acopere  două treimi din nevoile Ucrainei în perioada 2026-2027, atât în domeniul bugetar, cât și în cel al Apărării.

Săptămâna trecută, Parlamentul European a aprobat propunerea de a acorda împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru finanțarea cheltuielilor militare și bugetare.

