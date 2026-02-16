Negocieri Rusia-Ucraina la Geneva: Așteptările sunt aproape zero după patru ani de război

Nimeni nu anticipează progrese semnificative. Ambele părți rămân fidele pozițiilor lor de negociere pe aspectele cheie. Statele Unite au stabilit termenul limită iunie pentru a ajunge la un acord, scrie AP.

Viitorul teritoriului ucrainean ocupat sau încă râvnit de Rusia este o problemă centrală a negocierilor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că discuțiile vor aborda „o gamă mai largă de probleme”.

Peskov a menționat teritoriile și alte aspecte legate de cererile Rusiei. El nu a dat detalii despre aceste probleme specifice.

Situația pe front rămâne blocată

Apărătorii ucraineni rămân blocați într-un război de uzură cu armata rusă. Linia de front se întinde pe aproximativ 1.250 de kilometri. Armata rusă este mai numeroasă și dispune de resurse mai mari.

Civilii ucraineni suportă bombardamentele aeriene rusești care întrerup în mod repetat alimentarea cu energie electrică. Atacurile distrug locuințele și infrastructura critică. Ucraina a dezvoltat drone care pot pătrunde adânc în teritoriul rus. Acestea lovesc rafinăriile de petrol și depozitele de arme.

Un an de eforturi zadarnice ale SUA

Un an de eforturi de pace din partea administrației președintelui Donald Trump nu a reușit să oprească luptele. Oficialii și analiștii occidentali spun că președintele rus Vladimir Putin crede că timpul este de partea sa.

Putin speră că sprijinul occidental pentru Ucraina se va epuiza. El consideră că rezistența Ucrainei va ceda în cele din urmă sub presiune.

Cine participă la negocieri

Delegația ucraineană va fi condusă la Geneva de Rustem Umerov. El este șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Generalul Kyrylo Budanov, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, face parte din echipă.

Consilierul lui Putin, Vladimir Medinsky, conduce delegația Moscovei. El a condus echipa de negociatori a Moscovei în primele discuții de pace de la Istanbul din martie 2022. Medinsky a promovat cu forță obiectivele de război ale lui Putin.

Igor Kostyukov, șeful serviciului de informații militare ruse, participă la negocieri. Viceministrul de externe Mikhail Galuzin și alți oficiali fac parte din delegație.

Rolul SUA în discuții

Nu era clar care oficiali americani vor fi prezenți la Geneva. La recentele discuții de la Abu Dhabi, administrația Trump a fost reprezentată de trimișii Steve Witkoff și Jared Kushner.

Delegațiile rusă și ucraineană urmau să raporteze liderilor lor. Eventualele compromisuri discutate la Geneva trebuie să fie acceptate de ambele părți înainte de implementare.

Intrarea sau ieșirea din Ucraina implică o lungă călătorie terestră. Chiar și VIP-urile trebuie să facă acest drum, deoarece spațiul aerian al țării este închis din cauza războiului.