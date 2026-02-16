Vladimir Putin și-a înlăturat unul dintre cei mai vechi aliați din Consiliul de Securitate al Rusiei

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat astăzi că l-a demis pe Serghei Ivanov, unul dintre cei mai apropiați și vechi prieteni, din Consiliul de Securitate al Federației Ruse. Ivanov a fost membru permanent al Consiliului de Securitate iar din noiembrie 1999 până în martie 2001 a ocupat funcția de secretar al consiliului.

Ivanov, în vârstă de 73 de ani, este unul dintre cei mai vechi aliați ai lui Putin. Aceștia au slujit împreună în structurile KGB-ul din Leningrad. Ca angajat al KGB în epoca Uniunii Sovietice, Ivanov a devenit prieten cu colegul său Vladimir Putin, care l-a numit adjunct al său în 1998. El face parte din cercul apropiat al președintelui rus.

Între 2001 și 2007, Serghei Ivanov a fost ministru al apărării, apoi prim-vice-prim ministru, iar între 2011 și 2016 a condus administrația prezidențială.

Înainte de alegerile din 2008, Ivanov era considerat un posibil succesor al lui Putin. Dar candidatul de la „Rusia Unită” a fost Medvedev.

Pe 16 februarie, Ivanov a fost exclus din Consiliul de Securitate. Anterior, fusese demis din funcția de reprezentant special al președintelui „la propria sa cerere”. Nu au fost menționate motive oficiale.

Pe 4 februarie, Vladimir Putin l-a demis pe Serghei Ivanov din funcția de reprezentant special pentru protecția mediului, ecologie și transporturi. Secretarul de presă al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a spus că Ivanov a fost cel care a solicitat să se retragă din funcție, din proprie inițiativă.