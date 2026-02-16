Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta UE la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump

Uniunea Europeană îl va trimite pe comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, la prima reuniune oficială a Consiliului pentru Pace, condus de președintele american Donald Trump, joi, la Washington, au confirmat surse pentru Euronews.

Comisarul european va participa la reuniune pentru a menține legătura cu Consiliul, chiar dacă majoritatea statelor membre UE au refuzat aderarea oficială, iar Comisia Europeană a ridicat probleme legate de carta și guvernanța Consiliului.

Uniunea Europeană nu a acceptat statut de membru în cadrul acestui Consiliu, însă va avea rol de „observator” pentru a colabora la eforturile sale, conform Euronews.

În weekend, Italia, România și Cipru au anunțat că vor participa ca observatori.

Oficialii Uniunii Europene au spus că blocul european dorește să contribuie la reconstrucția Gazei, în ciuda problemelor legate de guvernanța Consiliului, inițial creat pentru reconstrucția teritoriului și acum extins pentru „pacea globală”.

Uniunea Europeană a atras atenția asupra „domeniului de aplicare, guvernanței și compatibilității Consiliului cu Carta ONU”, semnată de toate cele 27 de state membre.

Totuși, fiind cel mai mare donator de ajutor pentru palestinieni, cu 1,65 miliarde de euro contribuție de la izbucnirea conflictului Israel-Hamas din 7 octombrie 2023, Uniunea nu vrea să fie marginalizată de SUA.

Consiliul de Pace a fost inaugurat de Trump la Davos în ianuarie și a fost destinat inițial să supravegheze tranziția postbelică a Gazei, în cadrul unui plan de pace în 20 de puncte.

Carta Consiliului a fost apoi criticată de capitalele europene, mai ales pentru că Trump va conduce Consiliul pe termen nelimitat, chiar după încheierea mandatului său.

Prezența lui Vladimir Putin face apartenența la Consiliu dificilă din punct de vedere politic pentru majoritatea țărilor UE, din cauza faptului că războiul din Ucraina este încă în desfășurare.

Doar două state ale Uniunii, Ungaria și Bulgaria, au acceptat statut de membri. Viktor Orbán, aliat apropiat al lui Trump, va participa la reuniunea de joi.

Diplomatul bulgar Nickolay Mladenov a fost numit Înalt Reprezentant pentru Gaza, pentru a conecta Consiliul cu un comitet tehnic palestinian responsabil de activitățile zilnice.

Italia, Cipru și România au confirmat participarea ca observatori. Împreună cu aceste două țări, țara noastră a ales influența și relația cu SUA în fața preocupărilor juridice.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a spus că statutul de observator oferă o „soluție bună”. Președintele României, Nicușor Dan, va călători săptămâna aceasta la Washington pentru a reprezenta țara la discuții.